Jürgen Becker ist überzeugt: „Die Ursache liegt in der Zukunft“

Von: Jutta Rudewig

Jürgen Becker spricht in seinem Programm über Kapitalismus und Marktversagen. © Schönhauser Promotion

„Ein bahnbrechend zorniges Sturmtief kündigt sich an. Recken wir also die Hände zum Heizpilz und fahren nach der Party voll im SUV vor die Wand? Oder machen wir die Wende in ein genüssliches Leben voll komischer Intelligenz?“

Fragen, die der Kabarettist Jürgen Becker in den Raum oder besser an den Strand stellt: Gemeinsam mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing und XXL Eventmarketing präsentiert das Mamanuca-Team am Mittwoch, 17. August, einen Abend mit dem Kabarettisten. Er kommt mit seinem aktuellen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ zum Strand.

Hier gibt‘s Tickets Das Einzelticket kostet 25 Euro, das 4er-Ticket 90 Euro, das Achterticket 165 Euro (jeweils plus Gebühren). Tickets gibt’s im Online-Ticketshop unter https://der-grostadtjunge.ticket.io und im Klein Oho im Stern-Center.

Der Kapitalismus basiere, sagt Becker, auf unendlichem Wachstum. Wie aber soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren? Das Finale unseres fossilen Feuerwerks kollabiere ausgerechnet mit einem China-Kracher: „Selbst neoliberale Ökonomen zucken mittlerweile schuldig mit den Schultern und sprechen von Marktversagen. Haben wir’s verkackt? Ökologie und Ökonomie verwirbeln gewaltig unser Gewohnheitsrecht und unsere Nebenkostenabrechnung.“ Los geht’s um 20 Uhr.

Das Nachholgastspiel des Comedian Matze Knop beginnt am Mittwoch, 10. August, um 20 Uhr auf Mamanuca. es musste Anfang Juni wegen des unsteten Wetters abgesagt werden.