Hans Gerzlich als rotzfrecher Charmeur

Hans Gerzlich trieb seinem Publikum die Lachtränen in die Augen.

Lüdenscheid - „Lassen Sie sich nichts gefallen, was Ihnen nicht gefällt!“ Gratis-Tipps zum Überleben im modernen Arbeitsalltag schickte Kabarettist Hans Gerzlich, der seinem begeisterten Publikum im Bistro K mit seinem neuesten Bürogeflüster die Lachtränen in die Augen trieb, seiner bissigen, urkomischen Analyse komplexer ökonomischer Zusammenhänge hinterher.

„Denken Sie sich etwas aus“, lautete sein Rat. Die Variante, Feueralarm an einem verregneten Tag auszulösen und sich dann über die im Regen stehenden Kollegen zu amüsieren, war einer davon. Sein persönlicher Bestseller: Im Meeting vernehmbar stöhnend Bauchschmerzen vorzutäuschen und dann der versammelten Runde mit schmerzverzerrtem Gesicht etwas von zeitgleich eingenommenen Kohletabletten und Abführmitteln zu erzählen. Angst vorm Chef? Nein. Bei Hans Gerzlich, der mit seinem Programm „Und wie war dein Tag, Schatz?“ im Kulturhaus gastierte, lief die Sache genau anders herum.

Mit Strick um den Hals anstelle der obligatorischen Krawatte zu Hemd und Anzug holte der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, Diplom-Ökonom und ehemalige Marketing-Referent eines großen Energieversorgungsunternehmens mit frappierender Gelassenheit die große Satirekeule raus, um kräftig auf die Arbeitswelt, Manager, Meetings, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft draufzuhauen.

Mit boshaftem Vergnügen demaskierte er alles, was sich hinter Bürotüren versteckt. Nichts blieb seinem zynischen Blick verborgen: weder Floskeln wie „Das find’ ich ein Stück weit interessant“ oder „Da bin ich ganz bei Ihnen“, die er in seinem Pointenmarathon gezielt als Gags einsetzte, noch die Datensammelwut heutiger Unternehmen per Payback-Karten und ihrer Vorläufer, der Tante-Emma-Läden. Wie alles zusammenhängt – das große Ganze und jeder Einzelne als kleinster Baustein im Getriebe - wusste Gerzlich ganz genau.

Bitterböse wetterte er gegen die Mär vom Wirtschaftswachstum, das vermeintlich mehr Arbeitsplätze bringt. „In der DDR hatte jeder seinen Arbeitsplatz“, sinnierte er. Wachstum? Na ja! „Nach der Wende hatten die ein Wirtschaftswachstum von sieben bis acht Prozent, aber keine Arbeitsplätze mehr.“ Mal rabenschwarz, wenn er von „Terroranschlägen als reinsten Konjunkturmaschinen“ erzählte, mal an Komik kaum zu toppen, wenn er als Biertrinker zur Weinprobe einlud oder Politprominenz durch Künstler wie Helge Schneider, Didi Hallervorden, Paul Panzer und Udo Lindenberg ersetzte, reihte Hans Gerzlich Gag an Gag, Pointe an Pointe. Kaum war das eine Thema verdaut, war der rotzfreche Charmeur schon beim nächsten.

Von allen Managertypen gefielen ihm die Manager Typ Robinson am besten. „Sie versuchen irgendwie zu überleben und warten auf Freitag.“ Zur Attacke riet er bei Bewerbungsgesprächen. Bei Zeugnissen lag das Gift zwischen den Zeilen. Nichts und niemanden ließ Gerzlich bei seinem Rundumschlag aus: weder die Kantine noch den Toilettengang, nicht die Nahrungszufuhr und schon gar nicht den Nahrungsabgang.