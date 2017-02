Kabarett zum Internationalen Frauentag am 10. März in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Satire mit Tiefgang gibt es anlässlich des Internationalen Frauentags 2017 (9. März) im Bürgerforum des Rathauses. Am Freitag, 10, März servieren ab 18.30 Uhr Kriszti Kriss und Stefan Keim ihr Kabarettprogramm über das Gender Mainstreaming.

„Wir wollen den Frauentag begehen und ihn auf humorvolle Art und Weise feiern“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Renate Mengedodt, im Rahmen eines Pressegesprächs.

Auch Alphamännchen und Karriereweibchen wollen die beiden Hauptdarsteller des Abends erreichen. Geboten werde ein wortreiches bisweilen satirisches Spiel „mit Hand- und Fußnoten“. Dabei begeben sich Kriss und Keim spielend und singend in Glanz und Elend des Gender Mainstreaming, nehmen absurde Theorien und die Komik der Praxis aufs Korn. Am Ende um „großen Schein und kleines Sein“ gibt es – „Love Me Gender“ – den Beleg, dass man könne Gender Mainstreaming auch rappen kann. Kriszti Kriss ist Schauspielerin, Kabarettistin und Chansonette, arbeitet als Sprech- und Stimmtrainerin an Hochschulen in Bochum, Wuppertal und Essen. Kulturjournalist Stefan Keim wirkt als Autor, Moderator und Entertainer, ist zudem Hausautor des Berliner Kabaretts „Die Distel“ und zieht mit Kabarett- wie Literaturprogrammen durch das Land.

Der Eintritt für den Kabarettabend im Bürgerforum, zu dem die Gleichstellungsstelle der Stadt einlädt, beträgt 10 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Im Eintrittsgeld enthalten ist ein Freigetränk. Der Lions-Club Lüdenscheid Minerva organisiert den Ausschank.