Juwelier in der Innenstadt: Umbau sorgt für neuen Glanz

Von: Susanne Kornau

Hohage-Inhaber Jens Markes investiert in die Zukunft des Standortes. © kornau

Juwelier erfüllt markenbezogene Vorgaben von Uhrenherstellern: Entscheidung für die Zukunft des Standorts.

Lüdenscheid – Die Plakatierung wird edel. Goldfarben, natürlich. Wenn Juwelier Hohage seinen „Räumungsverkauf wegen vollständigem Umbau“ verkündet, soll das nicht marktschreierisch wirken. Vom 14. Juni bis 15. Juli will der alteingesessene Juwelier vieles im Warenbestand drastisch reduzieren, um den Rücken frei zu haben für die grundlegende Umgestaltung. „Wir machen eigentlich alles“, sagt Inhaber Jens Markes: Das markante Halbrund des Traditionsgeschäfts in prominenter Lage am Übergang zur Altstadt behält seine Rundung, ändert aber sein Erscheinungsbild. Innen soll’s Ecken und Kanten und feste Bereiche geben.

Die Entscheidung zum Umbau ist eine Entscheidung für die Zukunft am Standort. Denn manche Uhrenmarken machen dem, der sie verkaufen darf, genaue Vorgaben. Rolex gehört dazu, fordert einen markentypischen Auftritt samt eigener Verkaufsfläche. „Hätten wir nein gesagt, hätten wir im nächsten Jahr die Marke nicht mehr gehabt.“ So einfach sei das, stellt Markes fest. Doch der Markt sei nach wie vor groß, der Wunsch nach einer hochwertigen Armbanduhr gerade bei jungen Menschen da. Das Uhrensortiment unterschiedlicher Marken-Klassiker ist somit ein wichtiger Bereich des Geschäfts, zumal die Verkaufsstellen – auch wegen der Vorgaben – nicht mehr breit gestreut sind. Gießen, Köln, Dortmund, da sitzen die nächsten Händler, sagt Markes: „Und es werden eher weniger Konzessionäre. Wir sind froh, dass wir dabei sind.“ Dafür gibt’s regelmäßig Weiterbildungen für die beiden zertifizierten Rolex-Experten. Die sind dann auch schon mal gefragt, wenn ein Kunde auf eine „fast“ perfekte Fälschung im Netz hereingefallen ist, was man im Zweifel dann nur von innen erkenne. Mit dem Umbau ändert sich auch das Schmucksortiment etwas: Der Trend-Bereich schrumpft, Stahlschmuck läuft aus.

Serviceannahme auch in Umbauphase

2005 hat der gelernte Goldschmied gemeinsam mit seinem Vater das Geschäft mit der über 100-jährigen Tradition von der Familie Feld übernommen, seit 2018 führt er es alleine, hat den von ihm genutzten Gebäudeteil erworben. Er bildet aus, kennt keine Personalprobleme und hat, zusammen mit der von seiner Frau geführten Goldschmiede in Hemer, 18 Beschäftigte. Es läuft. Und doch sagt er: „Der Gedanke, montags zuzumachen, geht uns auch durch die Köpfe.“

Zunächst aber konzentriert man sich auf den Umbau. Eine Serviceannahme wird es während der wohl achtwöchigen Schließung geben. Der Umbau geschieht vorausschauend. Markes ahnt, dass andere große Uhrenmarken mit ihren Image-Ansprüchen nachziehen dürften. „Eventuell gehen wir noch in die zweite Etage. Mal gucken.“