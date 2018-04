Jutta Weinhold singt bei Dahlmann

Metal-Star präsentiert neue CD in Lüdenscheid

+ © Volker Wilke Jutta Weinhold wird unterstützt von Holger Marx (Gitarre), Fabian Ranft (Bass) und Micha Fromm (Schlagzeug). © Volker Wilke

Lüdenscheid - Einen musikalischen Leckerbissen für Metal-Fans aus dem Märkischen Kreis beziehungsweise aus Nordrhein-Westfalen, verspricht das Team der Gaststätte Dahlmann für Freitagabend: Ex-Zed-Yago-Frontfrau Jutta Weinhold präsentiert am 6. April ab 21 Uhr ihre neuformierte Band Velvet Viper mit ihrer neuen CD „Respice Finem“ im Dahlmann-Saal in Lüdenscheid. Dieses Konzert im Sauerland betrachtet Jutta Weinhold neben einem Konzert in Hamburg im März als offizielle CD-Präsentation – mit Autogrammstunde und Foto-Shooting für die Fans, kündigen die Veranstalter an.