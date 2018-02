„Vision 47“ an Kluser Straße

Jutta Hellmann in ihrem Geschäft „Vision 47“ (ehemals Schatzkammer) an der Kluser Straße 5. Die Beseitigung von Leerständen in der Stadt ist ihr ein großes Anliegen.

Lüdenscheid - Im Gespräch mit Jutta Hellmann in ihrem „Pop-up-Store“ mit dem Namen „Vision 47“ an der Kluser Straße 5 (ehemals Schatzkammer) winkt die 63-Jährige zwischendurch immer wieder Passanten zu. Sie ist angekommen in der Kluse und lobt selbst die „gute und liebe Nachbarschaft“.

Am 11. November 2017 mietete sie das seit zwei Jahren leerstehende Ladenlokal zunächst einmal für einige Monate, nachdem sie sich mit dem Eigentümer in Verbindung gesetzt hatte. Es ist ihre Art, möglichst unkompliziert und mit unkonventionellen Schritten gegen den Leerstand anzugehen.

„Man muss einfach mal ein wenig querdenken und nicht gleich umsatzorientiert. Ich bin hier zunächst einmal eingezogen und habe eine Art Outlet-Store mit Second-Hand-Waren und Deko-Sachen eingerichtet. Mängel habe ich zum Beispiel mit Bildern kaschiert.“

Ein geführtes Lokal sei zunächst immer einmal besser als Leerstand. Es gibt dort Kleidung, Accessoires und Kunst und das sowohl als Neuware als auch in gebrauchtem Zustand. Wohin die Eröffnung sie führen würde, wusste sie vorher nicht. „Dieses Pop-up ist wie ein Kunstprojekt. Man fängt an und weiß nicht wie es endet“ berichtet sie.

Den Mietvertrag habe sie um weitere drei Monate verlängert, weil der Laden gut ankommt und die Nachfrage groß sei. „Die Januar-Miete habe ich schon raus.“ Mit ihrem Projekt möchte sie sich aber nicht nur auf die Kluse fokussieren, sondern dies auch gerne in der Innenstadt umsetzen.

Sie sei auch schon auf einige kreative und künstlerisch veranlagte Menschen gestoßen, die sie in ihrem Vorhaben unterstützen möchten, wie zum Beispiel der lokale Sänger Erkan Besirlioglu. Ihre Idee ist es, einige leer stehende Geschäfte sowohl an der Kluse als auch in der Innenstand durch provisorische, kreative und temporäre Ausstattungen aufzuwerten. Es seien dafür in erster Linie unkomplizierte Mietbedingungen für die Betreiber wichtig.

„Ich sehe das aber auch als soziales Projekt. Ich will nah an den Menschen sein. Soziales Engagement spielte sowohl in meinem Berufs- als auch Privatleben schon immer eine Rolle.“

Jutta Hellmanns Projekt ist eine der 70 Visionen – eben „Vision 47“ –, dem sie sich weiter intensiv widmen will, möglichst ohne einengende Strukturen, sondern auf ihre Art und Weise. „Ich bin eine hoffnungslose Optimistin, und mein Herz hängt an Lüdenscheid.“