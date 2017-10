Just about Seven: Vieles läuft über Improvisation

Die Formation Just about Seven war im Rahmen eines Matineekonzertes in der proppevollen Gaststätte Bräcker in Othlinghausen zu sehen und zu hören. Für ihre gelungene Darbietung ernteten sie viel Applaus. - Foto: Othlinghaus

Lüdenscheid - Sie alle haben ein gemeinsames Vorbild: Thomas Wurth, Leiter der Big-Band Footprints SL sowie renommierter Jazz-Trompeter und -sänger. „Der kann gut improvisieren und war für uns so was wie ein Band-Coach“, sagt Marc Hewitt, Frontmann eines vielversprechenden jungen Jazzband, die seit einiger Zeit in der Lüdenscheider Musikszene von sich reden macht: Just about Seven.

Die „Seven“ steht nicht etwa für die Anzahl der Bandmitglieder, zumal die variiert: „Wir erzählen bei unseren Auftritten immer wieder etwas anderes, wie der Bandname zustande kam“, erläutert der Frontmann mit dem Sousaphon mit einem Augenzwinkern. Just about Seven hatten am 13. Mai 2017 ihren ersten öffentlichen Auftritt bei einem Konzert des Chores Westfalia Valbert. Damals traten die jungen Musiker, die sich im Wesentlichen aus der Bigband Footprints SL rekrutieren, noch in einer etwas anderen Besetzung auf. Aber Schlagzeugerin Hannah Krumm verließ die Combo inzwischen, da sie in Koblenz studiert. An ihre Stelle trat Tobias Zorn. Darüber hinaus besteht die Band aus Marc Hewitt (Sousaphon, Gesang, Trompete), Lucas Langbehn (Saxophon), Max Schmidt (Posaune), Yao Protze (Trompete) und Sebastian Auner (Piano).

Dafür, dass die Jugendlichen erst seit so kurzer Zeit zusammen spielen, haben sie sich bereits ein beachtliches Repertoire erarbeitet, das sie von nun an auf eigenen Konzerten präsentieren, beispielsweise am vergangenen Sonntag in der Gaststätte Bräcker.

Zahlreiche bekannte Jazz-Standards haben sie in petto, die sie auf ihre ganz individuelle Weise kreativ und fetzig interpretieren, darunter „Hit The Road, Jack“, mit dem sie die Gäste beim Warteabend auf das Stadtfest ordentlich „aufmischten“, aber auch „Summertime“ und „Foxy Lady“. Die jungen Musiker wollen in einem einheitlichen Band-Outfit auftreten – in den Farben schwarz und rot. Inzwischen haben Just about Seven sogar einige selbst komponierte Stücke im Repertoire, auf die sie jedoch nicht den Schwerpunkt legen. „Da möchten die Leute dann doch eher die bekannten Nummern hören“, erklärt Sebastian Auner. Insgesamt haben die Musiker schon die beiden eigenen Tracks „Just about Seven“ und „Midnight Chicken“ im Programm, drei weitere sind in Arbeit.

Das nächste Konzert steht für Freitag, 20. Oktober, im Panoptikum an. Dort werden Eigenkompositionen ebenso wie das von Marc Hewitt komponierte „Alle Farben“ auf jeden Fall zu hören sein. „Der Vorteil der Jazz-Musik, die wir machen, ist, dass man nicht so intensiv proben muss, sondern stattdessen vieles über die Improvisation während des Konzertes läuft“, erklärt Marc Hewitt. Geprobt wird natürlich regelmäßig, meist im Jazz-Keller der Musikschule oder im Panoptikum, wo sie oft am frühen Abend proben dürfen.

Für alle Bandmitglieder ist das Musizieren in erster Linie Hobby. Ein Leben als Profi-Musiker bleibt allerhöchstens als längerfristiges Ziel im Auge. Da die Bandmitglieder unterschiedliche musikalische Genres bevorzugen, bringt jeder seine Einflüsse mit ein. „Im Gegensatz zu anderen Bands, wo ein oder zwei Leute oft das Sagen haben, entscheiden wir alles gemeinsam“, sagt Yao. „Zum Beispiel hört man bei unserem Schlagzeuger Tobias Zorn sogar ein wenig Heavy-Metal heraus, weil er in einer solchen Band spielt“, erklärt Sebastian.

Vorbilder? Es fallen Namen wie Miles Davis oder die Formation Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, eine US-amerikanische Band, deren Repertoire aus Jazzarrangements zeitgenössischer Pop-Musik besteht. Die sechs Bandmitglieder sehen sich derzeit noch als reine Live-Musiker und planen für die Zukunft kein Album. „Abgesehen von dem finanziellen und zeitlichen Aufwand entfalten wir unsere Dynamik erst so richtig auf der Bühne“, meint Sebastian. Und um das zu erleben, muss man schon eines der Konzerte von Just about Seven besuchen.