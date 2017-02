Jusos nehmen Nazis ins Visier

Sven Wolf thematisierte die Arbeit von Untersuchungsausschüssen und erinnerte dabei auch an den Soziologen Max Weber.

Lüdenscheid - Mit dem Thema NSU-Untersuchungsausschuss beschäftigten sich die Lüdenscheider Jungsozialisten (Jusos) in der SPD.

Eine endgültige Antwort steht noch aus: Warum konnten die Akteure des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) mutmaßlich über Jahre ausländische Mitbürger ermorden, ohne dass Polizei und Verfassungsschutz sie stoppten? Wegen einer Reihe von Fahndungspannen? Weil die Ermittler keinen Verdacht gegen die rechtsextreme Szene hegten oder hegen wollten? Oder weil es eine gezielte Deckung der Täter durch den Staat gab?

Wie auch immer – mit der Erhellung des Geschehens sind in Deutschland mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse befasst. Einer auch im NRW-Landtag. Der Vorsitzende dieses öffentlichen Aufklärungs-Gremiums – SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf – war auf Einladung der Lüdenscheider Jusos in der Bergstadt zu Gast. Im Lokal Im Stock sprach der 41-jährige Rechtsanwalt dabei vor rund 40 Besuchern.

Zum Hintergrund. Dem NSU-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe legt die Bundesanwaltschaft eine mehrjährige Mordserie an Migranten, das sogenannte Nagelbomben-Attentat in der Kölner Keupstraße sowie weitere Verbrechen zur Last. Mundlos und Böhnhardt sind inzwischen tot. Offizielle Todesursache: Selbstmord. Beate Zschäpe steht derzeit vor Gericht.

Untersuchungsausschüsse des Bundestages sowie mehrerer Landtage sollen die Ereignisse aufarbeiten. Keine leichte Aufgabe, wie Wolf bestätigt. So sind mittlerweile bereits sechs Zeugen, die vor den Ausschüssen aussagen sollten, tot. Die jeweiligen Todesumstände lassen Raum für Spekulationen.

Bei seinem Auftritt informierte Wolf etwa über die Ausschuss-Arbeit, über Aktensichtung und Zeugenbefragungen. Und auch darüber, dass sich die polizeilichen Ermittlungen nach den jeweiligen Verbrechen unsensibel und einseitig gegen das direkte Umfeld der Opfer gerichtet hätten.

Im Laufe des Abends kamen aus dem Publikum noch weitere Fragen auf. Etwa solche: Sind Mundlos und Böhnhardt womöglich ermordet worden? Steckten Verfassungsschützer mit dem NSU unter einer Decke? Gibt es neben besagtem Trio noch andere Täter?

Das alles gilt nicht als ausgeschlossen. Der NRW-Untersuchungsausschuss, sagt Sven Wolf, habe dafür aber keine Anhaltspunkte gefunden.