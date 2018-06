Jusos laden zum Benefiz-Konzert „Rock for Peace“ ein

Lüdenscheid - Sie tun Gutes - und das laut und vernehmlich: Die Jusos Lüdenscheid freuen sich auf das „Rock for Peace“-Benefizkonzert am Samstagabend (9. Juni) im Stock.

Die jungen Politiker haben sich nach Bands für den Benefizabend umgeschaut und sind mit The Only Crowned Knight, Area 61, Otherside, Radionative und Startblock fündig geworden.

In diesem Jahr werden alle Eintrittsgelder an den CVJM gehen, der damit mehrere Schul- und Ausbildungsprojekte in Sierra Leone unterstützt. Einlass zum Konzert ist ab 19.30 Uhr im Stock an der Knapper Straße 50.

The Only Crowned Knight aus Iserlohn absolvieren ihren ersten Liveauftritt, Otherside haben schon einmal bei den Jusos gespielt. Area 61 bezeichnen ihre Musik als „Hottentottenpunkrock“. Die Band war 2016 auf der Kultbühne beim Stadtfest zu Gast.

Die Rockband Radionative singt eingängige Stücke, Startblock aus dem Südkreis lässt sich musikalisch eher nicht in Schubladen stecken und bietet Musik, die Spaß macht. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Spenden sind erwünscht. The Only Crowned Knight wird den Abend gegen 20 Uhr eröffnen. Karten gibt es nur an der Abendkasse.