"Rock for Peace" im Stock

+ © Rudewig Radionative spielt beim Benefizkonzert der Jusos im Stock. © Rudewig

Lüdenscheid - Die Jusos Lüdenscheid planen auch dieses Jahr wieder ein „Rock for Peace“-Benefizkonzert. Dieses Jahr werden alle Eintrittsgelder an den CVJM gehen, der damit mehrere Schul- und Ausbildungsprojekte in Sierra Leone unterstützt.