Junkie (38) für mehrere Überfälle in Lüdenscheid verantwortlich?

Festnahme nach Angriff auf 19-Jährige am Mittwochabend

Lüdenscheid - Polizeibeamte haben am Mittwochabend in der Fußgängerzone in Lüdenscheid einen 38-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor eine 19-Jährige überfallen zu haben. Damit nicht genug: Auf das Konto des von der Polizei als Drogenkosumenten bezeichneten Mannes aus Lüdenscheid könnten "mehrere ähnliche Vorfälle" gehen. Er wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.