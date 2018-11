Junges Theater Bonn zeigt "Die unendliche Geschichte"

Lüdenscheid - Familientheater par excellence: Gestern Abend entführte das elfköpfige Ensemble des Jungen Theaters Bonn kleine und große Gäste auf der Kulturhausbühne in das Reich der Fantasie. Nach Lüdenscheid mitgebracht hatte die Truppe die Bühnenadaption von Michael Endes großartigem Fantasy-Abenteuer „Die unendliche Geschichte“.

Vor allem Familien nutzten den grauen und kalten Novembertag, um sich für zweieinhalb Stunden von der Moritz-Seibert-Inszenierung verzaubern zu lassen. Dass die Geschichte des Bastian Balthasar Bux und seiner Reise ins Land „Phantasien“ zu den Höhepunkten der aktuellen Spielzeit in der Kindertheaterreihe gehören würde, war im Vorfeld klar.

Bis in die Estrade waren die Reihen bestens gefüllt, als Bastian auf der Flucht vor seinen Klassenkameraden im Antiquariat des Herrn Koreander auf das Buch „Die unendliche Geschichte“ stieß. Das Buch erzählt von „Phantasien“, das in großer Gefahr schwebt, denn immer größere Teile des Landes werden vom Nichts verschlungen, und seine Herrscherin, die kindliche Kaiserin, leidet an einer mysteriösen Krankheit, von der sie kein Arzt erlösen kann. Alle Hoffnung liegt auf dem jungen Atréju, der ein Menschenkind finden soll, das die Kaiserin und „Phantasien“ retten kann.

Moritz Seibert inszenierte die komplexe Geschichte für Zuschauer ab Grundschulalter und besetzte die Hauptrollen mit Jugendlichen aus dem JTB-Nachwuchsensemble. Schon die beständig im Halbdunkel und Trockeneisnebel liegende Kulisse war multifunktional angelegt, mal ein Dachboden, dann wieder das versinkende Land oder die Silberstadt.

Liebevoll kreierte Puppen ersetzten die Fantasy-Figuren der Original-Geschichte, selbst der Drache Fuchur, der nur aus seinem Kopf bestand, verfehlte seine Wirkung nicht. Geschickt eingesetztes Licht ergänzte die Wirkung der gelungenen Umsetzung einer solch komplexen Geschichte.

Das Junge Theater Bonn gehört zu den in dieser Spielzeit erstmalig eingeladenen Theatern für Kinder und hat in Lüdenscheid mit den Inszenierungen „Der Grüffelo“ und „Die Schnecke und der Buckelwal“ bereits bewiesen, dass man es in Bonn versteht, fesselndes Kindertheater zu machen.

150 000 Besucher pro Spielzeit sprechen eine deutliche Sprache. Bleibt zu hoffen, dass es auf der Bühne des Kulturhauses noch mehr von den Bonner Schauspielern zu sehen gibt.