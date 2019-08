Junger Party-Gast droht Polizisten Schläge an (was er besser nicht getan hätte)

Lüdenscheid - Es war bereits der zweite Einsatz für die Polizei auf einer Feier am Vogelberger Weg. Den Platzverweisen zuvor waren die Partygäste nicht nachgekommen, jetzt standen sie wieder vor den Feiernden - ein junger Mann wurde übermütig.

Eine Feier am Vogelberger Weg endete am Sonntagmorgen für einen 20-jährigen Lüdenscheider im Gewahrsam der Polizei, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei hatte bereits einige Zeit zuvor Platzverweise gegen sechs alkoholisierte Personen ausgesprochen.

Gegen 5 Uhr krakeelten die Party-Gäste aber immer noch am Vogelberg herum. Äußerst widerwillig folgten sie dem neuen Platzverweis. Der 20-Jährige war überhaupt nicht einverstanden, schrie durch die Nacht, schmiss den Polizeibeamten einen Schwall von Schimpfworten und Beleidigungen entgegen und drohte mit Schlägen.

Die eingesetzten Beamten reagierten sofort. Sie fesselten den jungen Mann, der sich auch dagegen zur Wehr setzte, und steckte ihn für den Rest der Nacht ins Gewahrsam. Auf der Wache wurde eine Blutprobe genommen.

Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.