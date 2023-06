20-Jähriger flüchtet mit Moped über Fußwege

Von: Frank Zacharias

Eine Polizeikontrolle am Vogelberg passte einem 20-Jährigen so gar nicht - deshalb ergriff er die Flucht. Und die Polizei sollte später auch erfahren, warum er in Panik geriet.

Lüdenscheid - Am Samstag sollte der junge Mann auf seinem Kleinkraftrad in der Straße „Unterm Vogelberg“ gegen 16.30 Uhr kontrolliert werden. Dieser Kontrolle entzog er sich jedoch - und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.

Wie es im Polizeibericht heißt, benutzte der Moped-Fahrer unter anderem Fußwege und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet Wehberg. Doch weit kam er nicht.

Im Bereich Nachtigallenweg wurde er gestellt und festgenommen. Es stellte sich heraus, dass sein Kleinkraftrad „frisiert“ und mit einem falschen Versicherungskennzeichen ausgestattet war. Außerdem war der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.