Junger Lüdenscheider (21) greift Rivalen (19) mit Messer an und wird selbst niedergestochen

Ein 21-jähriger Lüdenscheider ist am Sonntag bei einer Auseinandersetzung im münsterländischen Telgte niedergestochen und schwer verletzt worden.

Telgte - Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich zwei junge Männer am frühen Sonntagnachmittag in Telgte zu einer Aussprache verabredetet. Um 14 Uhr waren der 21-Jährige aus Lüdenscheid und der 19-Jährige aus Telgte aufeinandergetroffen, kurz darauf eskalierte die Situation.

Dabei soll der Ältere den Jüngeren mit einem Messer angegriffen haben. Der 19-Jährige habe den Angriff abgewehrt, heißt es in der Polizeimitteilung, dabei sei er an der Hand verletzt worden. Das Messer sei auf den Boden gefallen.

Der Telgter habe dann den Lüdenscheider mit dem Messer angegriffen und mit zwei Stichen in den Oberkörper verletzt. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht, der 19-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der Lüdenscheider wurde operiert und bleibt in der Klinik. Die Polizei bezeichnete seine Verletzungen als schwer, aber nicht lebensgefährlich. - eB

Lesen Sie auch:

- Witwe vererbt Stadt 230.000 Euro für "soziale Zwecke" - jetzt fließt das Geld in Bauprojekt

- Schrecklicher Fund beim Aufräumen: Toter unter Bäckerei-Terrasse

- Nach tödlicher Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft: Verdächtiger in Untersuchungshaft