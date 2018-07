Junger Einbrecher klettert über Balkone im fünften Stock - Rentnerin (80) zwingt ihn zur Flucht

Lüdenscheid - Am Wochenende gab es mindestens zwei Einbrüche in Lüdenscheid. Bei einem zeigte der Täter, dass er absolut schwindelfrei war.

Am Sonntag kletterte ein Einbrecher gegen 22.05 Uhr an der Harlingerstraße auf einen Balkon im 5. Obergeschoss (!) der dortigen Appartementanlage des Altenheimes.

Über einen Balkon hangelte er sich zum Nachbar-Balkon. Nach gelungener Kletteraktion öffnete er ein Fenster und stieg in das Appartement einer 80-jährigen Bewohnerin ein. Dort durchsuchte er alles gründlich.

Doch dann wurde er von der Rentnerin überrascht. Er ergriff umgehend die Flucht über den Nachbar-Balkon in unbekannte Richtung. Beute: Fehlanzeige.

So wurde der Mann beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

mehr als 1,80 Meter groß

sehr schlanke Statur

gelenkig und beweglich

Sachdienliche Hinweise zu dem kletternden Einbrecher nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/9099-0 entgegen.

Weiterer Einbruch an der Glatzer Straße

Bei einem weiteren Einbruch am vergangenen Wochenende (20.07. - 22. Juli) an der Glatzer Straße hebelten unbekannte Täter eine Tür einer Firma aus den Angeln und durchsuchten das Gebäude. Hier stahlen die Täter diverse Werkzeuge in Werkzeugkoffern.

Drei dieser Werkzeugkoffer wurden im Nahbereich - leer - aufgefunden. Auch hier entstand Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt auch die Wache in Lüdenscheid entgegen.