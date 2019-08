Junge (7) trifft Dzewas, weil er Bürgermeister werden will - jetzt hofft er auf Termin bei Merkel

Lüdenscheid – Er ist gerade einmal sieben Jahre alt und hat bereits sehr große und ambitionierte Pläne für seine Zukunft: Ilyas Gerzen will später Bürgermeister und Bundeskanzler werden.

Aus diesem Grund hat der Grundschüler aus Köln im Lüdenscheider Rathaus vorbeigeschaut, um sich von Bürgermeister Dieter Dzewas schon einmal erklären zu lassen, was man als Verwaltungschef alles zu tun hat.

Die Haare modern und ordentlich gescheitelt, ein weißes Hemd, ein aufgeweckter Blick und zwischendurch ein verschmitztes Grinsen: Ilyas Gerzen sitzt im Büro des Bürgermeisters am Besprechungstisch, links von ihm Dieter Dzewas. Der geht mit dem Siebenjährigen gerade seinen Terminkalender für den nächsten Tag durch. Die Themen: die demografische Entwicklung Lüdenscheids, ein defektes Turnhallendach, das Bautz-Festival und das Stadtfest. Und ein längeres Treffen mit einem Landtagsabgeordneten der NRW-SPD inklusive zweier Besichtigungstermine.

"Ein eigenes Büro im Rathaus"

„Das wird ein langer Tag für mich mit zwölf Stunden oder mehr. Aber das ist so, wenn man Bürgermeister ist“, sagt Dieter Dzewas und grinst seinen jungen Besucher an. Der grinst zurück und nickt, nicht im mindesten erstaunt. Dann lässt Ilyas Gerzen sich erklären, welche Fachdienste in der Stadtverwaltung welche Aufgaben erfüllen, wie sich der Stadtrat zusammensetzt – und natürlich, welche Aufgaben der Bürgermeister generell wahrnimmt.

Das interessiert den aufmerksam lauschenden Jungen am meisten, denn für ihn steht fest: Er möchte später Bürgermeister werden. In welcher Kommune, sei ihm egal. Hauptsache sei, „ein eigenes Büro im Rathaus“ zu haben und „Entscheidungen treffen zu können“. Das, und mit anderen über Ideen zu diskutieren, gefalle ihm am meisten.

Forsch-freundliches Auftreten

Über Durchsetzungskraft und immense Leidenschaft für seine Pläne verfügt der Grundschüler jedenfalls bereits: Vor rund einem Monat war er mit seiner Mutter Valentina in Lüdenscheid, der alten Heimat, zu Besuch. In der Innenstadt bat er darum, ganz spontan im Rathaus vorbeischauen und mit dem Bürgermeister sprechen zu dürfen. Dieter Dzewas war damals verhindert. Weil der Siebenjährige mit seiner ungewöhnlichen Bitte und seinem forsch-freundlichen Auftreten aber gehörigen Eindruck hinterließ, nahm sich der Bürgermeister etwa einen Monat später eine Stunde Zeit für den Jungen.

„Total spannend“ sei das Gespräch mit Dieter Dzewas gewesen, sagt Ilyas Gerzen hinterher. Zumal der auch der erste Bürgermeister sei, mit dem er sich persönlich habe treffen dürfen. In Köln sei das wesentlich schwieriger.

Eine Bitte an Angela Merkel

Und dann erzählt er von seinem nächsten Coup: Weil er irgendwann auch Bundeskanzler werden wolle, habe er die derzeitige Amtsinhaberin Angela Merkel in einem Brief darum gebeten, sie besuchen und mit ihr sprechen zu dürfen. Nach einer Woche habe er eine Antwort erhalten. Zwar habe die Kanzlerin dann keine Zeit, aber er dürfe sich gern ihr Büro zeigen und durch den Reichstag führen lassen. Was Ilyas Gerzen reicht – zumindest fürs Erste.

„Er sucht online ständig nach Informationen und möchte unglaublich viel wissen“, sagt Valentina Gerzen nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister über ihren Sohn, der nach den Sommerferien die dritte Klasse besuchen wird. Seine Lieblingsfächer: Mathe, Sport und Kunst. Seine Hobbys: lesen – und Nachrichten schauen.

"Typischer Vertreter der jungen Generation"

Dass der Siebenjährige sich seine ambitionierten Träume erfüllen wird, hält Dieter Dzewas für sehr wahrscheinlich: „Ilyas ist sehr aufgeschlossen und bereits sehr gut informiert. In seinem Alter ist er bereits ein typischer Vertreter der jungen Generation, die sich über die elektronischen Medien über alles informiert, was sie interessiert.“

Und das nötige selbstbewusste Auftreten für die ungemein verantwortungsvolle Position als Bürgermeister oder gar Bundeskanzler bringe der Siebenjährige ohnehin schon mit.