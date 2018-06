Fanclub feiert die Reichwein-Schüler

Lüdenscheid - Erleichterung, aber auch eine gehörige Portion Stolz zeichnete sich in den Gesichtern der jungen Schauspieler der Adolf-Reichwein-Schule am Ende der Vorstellung ab. Hinter ihnen lagen ein halbes Jahr Vorbereitungen – und der Auftritt im Rahmen der Schultheatertage im Hagener Lutz und Opus.

Mit großem Aufwand zeigte der Darstellen- und Gestaltenkurs 9 der Adolf-Reichwein-Gesamtschule seine ganz eigene Version von „Alice im Wunderland“. Armin Krull und Josette Ommer hatten die Schüler über Monate auf den Auftritt vorbereitet.

Die Schüler selbst bezauberten das Publikum mit einem aufwendigen Bühnenbild, das der Darstellen-und-Gestaltenkurs 6 unter Leitung von Josef Schmitz gemalt hatte. Die Teilnahme an den mittlerweile 29. Schultheatertagen im benachbarten Hagen ging auf eine Initiative von Lehrerin Josette Ommer zurück: „Der Lehrplan schreibt in der neunten Klasse ein Großprojekt vor. Ich kenne die Theaterpädagogin, der Termin passte. Und für die Schüler war's eine Herausforderung und Gelegenheit, auf einer großen Bühne zu spielen“.

Insgesamt wurden in den letzten Tagen 16 Stücke in Hagen gezeigt. Neben den Lüdenscheidern nahmen Schüler aus Hagen, Menden, Unna, Dortmund und Sprockhövel teil. Wenngleich auch am Ende die Plätze auf dem Siegertreppchen nach Unna, Hagen und Sprockhövel gingen, so war's für die Lüdenscheider Schüler eine tolle Erfahrung. Gemeinsam sangen am Ende Schauspieler und Publikum das „Lied vom Mehrsein“. Die DG-Kurse 6 waren mit 60 Schülern als Fanclub mitgereist, die Kollegen waren begeistert von der Leistung der Schüler. Der Ruf nach einer Wiederholung auf der Schulbühne ist bereits laut geworden, die Terminsuche läuft.

Ausschnitte des Stückes wurden schon beim Schulkulturabend gezeigt – wir berichteten. Die 30. Schul- und Jugendtheatertage in Hagen finden im kommenden Jahr am 17. und 18. Juni statt. An der Teilnahme interessierte Gruppen können sich an miriam.walter@stadt-hagen.de wenden.