Der Wolf im Schattentheater

Lüdenscheid - Isabella Schubert war am Freitagvormittag im Kammermusiksaal zufrieden. Die Lehrerin der Klavierklasse der städtischen Musikschule musste nur noch hier und da hilfreich eingreifen, wenn es galt, lauter oder deutlicher zu sprechen. Ihre Schüler hatten die Probe für „Peter und der Wolf“ fest im Griff.

Quasi mehrsprachig führen die Klavierschüler am Samstag, 24. Juni, ab 12 Uhr an gleicher Stelle das musikalische Märchen auf. Musik als die übergeordnete „Sprache“, die jeder verstehen kann, steht im Mittelpunkt, markante Textstellen werden immer mal wieder in andere Sprachen übersetzt. Eingeladen fühlen sollten sich zu dem Konzert vor allem Vorschulkinder ab drei Jahren und deren Familien, der Eintritt ist frei.

„Peter und der Wolf“ ist ein musikalisches Märchen von Sergej Prokofjew in der Bearbeitung für Klavier von Wesley Schaum. Prokofjew (1893-1953), ein russischer Komponist, wurde seinerzeit beauftragt, ein Stück für Kinder zu schreiben. Da er selbst zwei Söhne hatte, war das eine gute Gelegenheit, ein musikalisches Märchen zu komponieren und damit die Kinder mit den Instrumenten des Orchesters bekannt zu machen. Den Text zu „Peter und der Wolf“ schrieb er selbst und dirigierte auch eigenständig im Mai 1936 die Uraufführung in der Moskauer Philharmonie. Im Mittelpunkt des Märchens steht der Junge Peter, der mit seinem Großvater am Rande eines Waldes lebt. Obwohl der Großvater es ihm verboten hat, spielt Peter gern außerhalb des Zauns mit seinen Freuden – einem Vogel, einer Katze und einer Ente. Eines Tages kommt der Wolf und verschlingt die Ente. Der mutige Peter lässt sich nicht einschüchtern und fängt mit einer List und Hilfe des Vogels den Wolf ein.

„Das Stück begleitet mich mein ganzes Leben: Als Kind durfte ich im Publikum selbst begeistert zuschauen, als Mutter begleitete ich das eigene Kind zu den Aufführungen. Und jetzt führe ich meine Schüler an diese Komposition heran“, sagt Isabella Schubert.

Rafaela und Maja übernehmen die erzählende Handlung des Märchens, viele weitere Schüler steuern neben kleinen Musikstücken Textausschnitte in russisch, serbisch, türkisch, englisch, arabisch, polnisch und griechisch bei. Am Rande der Bühne erläutert ein kleines Schattentheater auch visuell die Handlung des Märchens.

Schubert: „Nach der Aufführung planen wir noch ein kleines Ratespiel, bei dem die Publikumskinder raten dürfen, welche Melodie zu welcher Figur passt. Ich hoffe, alle kleinen Zuhörer neugierig gemacht zu haben und freue mich mit meiner Klavierklasse auf eine schöne, sommerliche Aufführung, die dem Publikum und den Akteuren viele neue Erfahrungen bringen kann.“