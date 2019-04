Streifenwagen-Service

+ © Bundespolizei Die Bundespolizei half einem 14-Jährigen Jungen. © Bundespolizei

Lüdenscheid/Hagen - Dieser Ferien-Ausflug endete spannender als geplant. Ein 14-jähriger Lüdenscheider hatte am Dienstagabend seinen Rucksack an einer Haltestelle vergessen - und keine Fahrkarte für den Zug nach Hause. In seiner Not wandte er sich an die Bundespolizei.