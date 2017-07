Junge Frau (23) im Hauseingang bedrängt: Polizei hofft auf Hinweise

Lüdenscheid - Eine 23-jährige Frau aus Lüdenscheid ist kurz nach Mitternacht im Bereich Sedanstraße offenbar nur knapp einem sexuell motivierten Täter entkommen, der sie bedrängte, als sie gerade ein Wohnhaus betreten wollte. Die Frau konnte sich losreißen und zu einer Tankstelle laufen - hier halfen ihr drei Zeugen. Der Täter entkam unerkannt, die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

Es ist eine Horrorvorstellung - vor allem für Frauen, die bei Dunkelheit alleine unterwegs sind: Gerade erreicht man den vermeintlich sicheren Hauseingang, da kommt unvermittelt von hinten der Angriff eines Täters mit mutmaßlich sexuellem Antrieb.

Genau das ist einer Frau aus Lüdenscheid laut einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am frühen Donnerstagmorgen in Lüdenscheid in der Sedanstraße in Höhe der Hausnummer 13 passiert.

Die 23-Jährige nahm offenbar allen Mut zusammen, als sie der Unbekannte attackierte und festzuhalten versuchte. Sie riss sich energisch los une lief zur benachbarten Star-Tankstelle, wo direkt drei Personen auf sie aufmerksam wurden. Das veranlasste den Angreifer dazu, die Flucht zu ergreifen.

"Der Täter verlor auf der Flucht noch Kleidungsstücke, die durch die Zeugen aufgehoben und an die Polizei übergeben wurden. Die 23-jährige Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt", so die Polizei, die jetzt natürlich auf Hinweise hofft (Telefon 02351/90990).

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: