Junge Frau (22) aus Lüdenscheid bei Unfall in Bottrop verletzt

Von: Jan Schmitz

Eine junge Frau aus Lüdenscheid ist am Sonntag in Bottrop mit ihrem Auto verunglückt. Die 22-Jährige wurde verletzt.

Wie die Kreispolizei in Recklinghausen mitteilte, ereignete sich der Alleinunfall am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der Aegidistraße in Bottrop. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam die 22-jährige Autofahrerin aus Lüdenscheid nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem geparkten Auto.

Die 22-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeug waren nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit - sie wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand geschätzt ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.