Junge (14) auf Zebrastreifen von Auto angefahren - das fährt einfach weiter

Lüdenscheid - Ein 14-Jähriger überquerte am Frankenplatz den Zebrastreifen. Ein Auto bremste zu spät, fuhr ihn an - und dann einfach weiter. Obwohl der Junge auf den Hinterkopf knallte.

Ein 14-jähriger Junge ging am Dienstag gegen 18 Uhr am Frankenplatz über den Fußgängerüberweg Richtung Frankenstraße. Ein von links kommendes Auto hielt der Polizei zufolge an.

Ein weiterer aus Richtung Winkhauser Straße kommender Pkw bremste jedoch zu spät. Er berührte den Jungen am Bein, der daraufhin stürzte und auf dem Hinterkopf aufschlug. Er verletzte sich leicht.

Ein Autofahrer fuhr gestern am #Frankenplatz #Lüdenscheid einen Jungen an, der über einen #Zebrastreifen wollte. Er flüchtete, ohne sich zu kümmern. Mit dem Rettungswagen ging es leicht verletzt ins Krankenhaus. Wir suchen dringend Zeugen! https://t.co/TYyG8UVwyd #PolizeiMK pic.twitter.com/qF0NYLqgfq — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) 9. Januar 2019

Die Person am Steuer fuhr davon, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der 14-Jährige musste mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bislang ist nichts über Fahrer oder Fahrzeug bekannt. Daher werden dringend Zeugen gesucht.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.