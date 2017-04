Achtjähriger leicht verletzt

Lüdenscheid - Ein achtjähirges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Junge fuhr am Sonntag auf seinem Fahrrad eine steile Garagenzufahrt an der Wagnerstrraße am Buckesfeld herunter. Am Ende, in Höhe der Hausnummer 18, wollte er auf den Gehweg abbiegen, doch die Bremsen versagten und das Lenkrad verhakte sich, teilt die Polizei mit.

Der Achtjährige fuhr in einen noch bremsenden Pkw und verletzte sich leicht am linken Knie und an der linken Hand. Der getragene Helm habe den Jungen vor Kopfverletzungen geschützt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.