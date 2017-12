„Zauberer von Oz“ liebevoll inszeniert

Die Junge Bühne der Altstadtbühne hat das Stück „Der Zauberer von Oz“ in einer bemerkenswerten Inszenierung erstmals ihrem Publikum geboten.

Lüdenscheid - Gefeierte Premiere: Die Junge Bühne der Altstadtbühne hat das Stück „Der Zauberer von Oz“ in einer bemerkenswerten Inszenierung erstmals ihrem Publikum geboten. Die Bearbeitung des Stoffes stammt von Ingo E. Löwen, der in dieser Inszenierung gemeinsam mit Ingrid Schulz auch Regie führt.

Löwen hat im Prinzip großen Wert auf die skurrilen Begleiter Dorothys gelegt. Das kam bei der Premiere beim jungen Publikum, dritte und vierte Klassen der Grundschule Tinsberg zählten zu den Besuchern, gut an. Freundschaft, so die Botschaft in weihnachtlichen Tagen, nimmt große Hürden. Es ist die szenische Aufbereitung dieses Stückes, gespielt wird auch im Saal, die absolut schlüssig wirkt. Hinzu kommt, dass viele Spielsituationen auf den Punkt gelöst wurden.

Beste Nebenrolle: Christo Michailidis in Doppelrolle als „Wache“ wie auch Sekretär des großen Oz. Ihn zeichnet großes Verständnis für die Gratwanderung zwischen komödiantischer Lösung und rollentypischem Verhalten aus. Witzig, spritzig, keinesfalls gestelzt. Schöne Überraschung: Zauberer war keiner zu sehen, dafür aber war über Lautsprecher unschwer zu vernehmen, dass der Zauberer von Oz ein waschechter Sauerländer ist. Der Zungenschlag hat ihn verraten.

Jolina Günter als „fliegender Affe“ Anhängsel der bösen überzeugenden Hexe des Westens (Janine Poppa) war lautlich bisweilen von ihren Klangvorbildern kaum zu unterscheiden.

+ Ein starkes Mimenspiel zeigte „Blechmann“ Elise Préteux der Premiere der Jungen Bühne mit dem Stück „Der Zauberer von Oz“. © Schwager

Scharf ist natürlich das Trio Vogelscheuche ohne Hirn, Blechmann ohne Herz und mutloser Löwe. Elise Préteux im selbst entworfenem „Blechgewand“ ragt heraus aus einem spielfreudigen Ensemble, da sie auch überzeugende Mitspielerin mit hoher Präsenz ist. Sie zählt zu jenen, die stets zugewandt sind, Spannung aufrecht erhalten, an jeder Stelle des Stückes einspringen könnten. Körperlich ein wenig entspannter konnte es Vogelscheuche Mathias Beer angehen der eine feine Leistung bot. Weit hitziger war es für Henrike Utsch, die unter ihrem „Löwenpelz“ ein glühende wie atemraubende Momente hatte und in einigen Szenen herrlich aufspielte. Insgesamt eine liebevolle Inszenierung mit einer soliden Dorothy (Nina Rosenbohm) , die auch das jüngere Publikum anspricht.