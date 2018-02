Junge Altstadtbühne verteilt Erlös

Lüdenscheid - Bescherung in der Altstadtbühne: Insgesamt 3500 Euro hat die Junge Bühne an vier gemeinnützige Vereine gespendet.

Ermöglicht wurde dies vor allem durch die erfolgreiche Aufführung des Stückes „Der Zauberer von Oz“, dessen Bühnenfassung Ensemblemitglied Ingo Löwen geschaffen hat. Zahlreiche Mitglieder der Jungen Bühne und Vertreter der vier bedachten Einrichtung versammelten sich für die symbolische Scheckübergabe auf der Bühne.

„MIKI“, der Förderverein des Märkischen Kinderschutzzentrums, erhielt 1250 Euro. „MIKI“ unterstützt das Kinderschutzzentrum, das Hilfe für Betroffene und vorbeugende Aufklärung gegen Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern leistet

Der gleiche Betrag ging an „Die kleine Raupe“, den ambulanten Kinderhospizdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Die kleine Raupe“ unterstützt schwersterkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige in der letzten Lebensphase der Erkrankten. Dies mit praktischer Hilfe, Beistand und psychosozialer Begleitung.

Jeweils 500 Euro gingen an „Siyabonga Helfende Hände für Afrika“, einen Verein, der AIDS-Waisen eine Lebensperspektive ermöglichen will, und an den Verein „Gemeinsam mehr erreichen“. Der Verein ist bestrebt, schwerst erkrankten oder behinderten Kindern Wünsche zu erfüllen, Erlebnistage für betroffene Familien zu organisieren und auch Ferienfreizeiten als Auszeiten vom Alltag abzuhalten.