Junge Altstadtbühne probt „Der Glöckner von Notre Dame“

Lüdenscheid - „Der Glöckner von Notre Dame“ steht in diesem Jahr auf dem Spielplan der Jungen Lüdenscheider Altstadtbühne. Die Proben unter der Regie von Ingrid Schulz und Ingo Löwen haben bereits begonnen. Rechtzeitig vor den Sommerferien möchte das Ensemble daher die Werbetrommel rühren – denn Schulen haben die Möglichkeit, Aufführungstermine zu buchen.

Wie gewohnt werden die Aufführungen in der Advents- und Weihnachtszeit stattfinden. Die Premiere ist am 7. Dezember. Das Stück nach Victor Hugo wurde von Stefan Schroeder passend für die Junge Altstadtbühne bearbeitet. „Es wird deutlich kinderfreundlicher als das Original“, betont Ingo Löwen. Die Inszenierung werde eher an die Disney-Version anknüpfen – schließlich sollen die Zuschauer mit einem „positiven Gefühl in die Weihnachtszeit gehen“.

Drei der insgesamt 14 Schauspieler sind erstmals mit im Boot: Lina Ouhbi und Katharina Notius haben bereits bei der Stadtrauminszenierung zum Stadtjubiläum mitgemacht, aber noch bei keinem Weihnachtsstück. Lasse Scheffer ist ganz neu bei der Truppe. Mit Fritz Faßbender und Ralph Wheeler sind wieder zwei „Alte Hasen“ dabei, die den Nachwuchs der Altstadtbühne unterstützen. „Darüber freuen wir uns“, sagt Ingo Löwen.

Auch in diesem Jahr soll der Erlös aus den Aufführungen an soziale Zwecke ausgeschüttet werden. Inzwischen sind es vier Vereine, die die Junge Altstadtbühne regelmäßig unterstützt: Miki, Siyabonga, die kleine Raupe und „gemeinsam mehr erreichen“.