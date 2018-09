Junge Altstadtbühne feiert zehnjähriges Bestehen

Lüdenscheid - Viel Beifall gab's für den Magier Dan Berlin aus Düsseldorf. Dort, wo sonst die engagierten Schauspieler agieren, war er diesmal der Ehrengast – auf der Bühne der Altstadtbühne an der Luisenstraße. Die Mitwirkenden der Jungen Altstadtbühne feierten gemeinsam mit den „alten Hasen“ unter Federführung der Vorsitzenden Christel Gabler am Samstag ein „rundes“ Jubiläum mit einem gemütlichen Beisammensein und Abendessen.

Zwar wurden schon lange vor der Gründung der Jungen Altstadtbühne vor genau zehn Jahren Stücke für Kinder und Jugendliche in den Räumlichkeiten der Altstadtbühne an der Luisenstraße gespielt, sie wurden jedoch von dem separat ins Leben gerufenen Verein „Rumpelstilzchen“ umgesetzt, gegründet von Alwin Groll. Dieser Verein war bis ins Jahr 2004 aktiv.

Die Junge Altstadtbühne, die ihre Arbeit vier Jahre später aufnahm, ist eine Abteilung der Lüdenscheider Altstadtbühne und kein eigenständiger Verein. Magier Dan Berlin, bekannt durch seine Auftritte im Fernsehen, holte sich im Rahmen seiner Show neben Christel Gabler auch Ingrid Schulz, die beim aktuellen Stück der Jungen Altstadtbühne „Der Zauberer von Oz“ zusammen mit Ingo E. Löwen die Regie übernahm, und Altstadtbühnen-Mitglied Linda Scholten auf die Bühne. Die Damen mussten dem Zauberer zur Hand gehen.

Gern erinnerten sich die „Jubilare“ in vielen Gesprächen an ihr erstes Stück, das Werk „Der Prinz auf der Bohne“, das mehrere Märchenmotive miteinander verknüpfte. Regie führte damals Bernd Ludolph, der zuvor auch zahlreiche Erwachsenenstücke der Lüdenscheider Altstadtbühne inszeniert hatte. In der Folge führte er bei drei weiteren Kinder- und Jugendstücken Regie („Räuber Hotzenplotz“, „Ronja Räubertochter“ und „Herr der Diebe“) und war bei „Prinz Frechdachs und Prinz Tunichtgut“ und „Die famosen 4 und der lachende Heilige“ an den Inszenierungen beteiligt.

Die letzten drei der erfolgreichen Inszenierungen der Jungen Altstadtbühne sowie das neue Stück für die kommende Saison wurden von Ingrid Schulz und Ingo E. Löwen umgesetzt. Die Einnahmen aus den Aufführungen wurden für einen guten Zweck gespendet. Jene drei Mitglieder, die die Idee zur Gründung der Jungen Altstadtbühne hatten – Sanders Pach, Nina Rosenbohm und Katharina Michalenko – feierten am Samstagabend nur zu gerne mit.