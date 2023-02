Von Sindbad zum Salzprinz - Junge Altstadtbühne schüttet Erlöse aus

Von: Björn Othlinghaus

Freude bei den Beteiligten und den Vereinsvertretern: Die Junge Altstadtbühne überreichte symbolische Schecks. © Othlinghaus, Björn

Die Einnahmen des Stückes der Jungen Altstadtbühne, „Sindbad und die Heiligtümer der Macht“, gehen einmal mehr in vollem Umfang an vier gemeinnützige Vereine. Am Freitag waren von jedem begünstigten Verein Vertreter in den Räumen der Altstadtbühne in der Luisenstraße anwesend, um die Spenden persönlich entgegenzunehmen.

Lüdenscheid – Der Kassierer im Vorstand des Fördervereins MIKI des Märkischen Kinderschutz-Zentrums, Christian Scheider, nahm einen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro entgegen. Vom Kinderhospizdienst „Die kleine Raupe“ der Johanniter Iserlohn, der aus den Einnahmen der Jungen Altstadtbühne einen Betrag von 1000 Euro erhielt, waren Vida Fuchs und Kathrin-Anja Klein anwesend. „Gemeinsam mehr erreichen“ aus Hemer, vertreten durch Stefan Ober-Westendorf, wurde mit einem Spendenbetrag in Höhe von 1250 Euro bedacht. Der Verein erfüllt unter anderem todkranken Kindern letzte Wünsche.

Gespielt wurde „Sindbad und die Heiligtümer der Macht“ in farbenprächtigen Kostümen. © Othlinghaus, Björn

Der vierte begünstigte Verein ist „Siyabonga - Helfende Hände für Afrika“, der auf dem afrikanischen Kontinent persönliche Patenschaften vermittelt und Bildungsprojekte fördert. „Siyabonga“ erhielt aus dem Topf der Jungen Altstadtbühne einen Spendenbetrag in Höhe von 750 Euro, der durch Marianne und Rudolf Karg entgegengenommen wurden.



Da die meisten Mitglieder der Jungen Altstadtbühne vor Ort waren, gab Ingo Löwen als deren Leiter auch gleich den Titel des neuen Stückes bekannt. „Der Salzprinz“ stammt einmal mehr aus der Feder des Hagener Autoren Stefan Schroeder und basiert auf einer Sage. Nähere Details werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.