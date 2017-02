Tolle Zeit in Wilgersdorf

Lüdenscheid - Mit 65 Mitreisenden erlebten die kleinen und großen Musiker eine tolle Zeit, geprägt durch Musik, Sport und Gemeinschaft: Einmal mehr fand in der CVJM-Jugendbildungsstätte des CVJM-Kreisverbandes Siegerland in Wilgersdorf das Jungbläserwochenende statt.

In fünf Leistungsgruppen wurden unterschiedliche Stücke erarbeitet. Dabei lag der Fokus auf der Schulung und Weiterbildung der Teilnehmenden. Musikalisch angeleitet wurden die Teilnehmer wieder von Andreas Form vom CVJM-Westbund in Wuppertal und einem Team von vier professionellen Musikern. Mit dabei waren Wolfgang Kimpel von der Christuskirche, Gerry Münster aus Duisburg, Joschi Müller aus Dortmund und Peter Michael Westhoff aus Münster. Gefördert wurde die Maßnahme durch den Landesmusikrat NRW.

Am Sonntag präsentierten die Musiker das Programm der verschiedenen Leistungsgruppen und auch verschiedene Tutti-Stücke, die von allen Teilnehmern gemeinsam vorgetragen wurden. Höhepunkte waren das Lied „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ , ein Tutti-Stück für alle Leistungsgruppen, und eine Bearbeitung des Chorals „Jesu meine Freude“, ebenfalls für alle Gruppen.

„In den kirchlichen und CVJM-Posaunenchören empfinden wir es als Aufgabe, Gottes Wort in ganz unterschiedlichem musikalischen Gewand weiterzugeben. In den Chören musizieren in der Regel mehrere Generationen zusammen und erleben, wie die Musik und christlicher Glaube Verbindungen schaffen kann“, so Volker Turck (CVJM). Am 8. April wird das Konzert in Hemer wiederholt. Dieser Probentag mit dem abschließenden Konzert wird den Abschluss der diesjährigen Schulungsmaßnahme bilden.

Neben der Musik hatten die Teilnehmer auch ganz andere Programmpunkte an diesem Wochenende. Eine kleine Wanderung mit Spieleinlage durfte ebenso wenig fehlen wie das Kegeln, ein Filmangebot, das Sitzen am Kaminfeuer und Sport in der Turnhalle. Mit Unterstützung eines Teams des CVJM -Westbundes wurde CVJM-Hockey (Floorball) gespielt.