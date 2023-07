FH-Absolvent Julian Heinemann (30): Gute Planung erleichtert den Job

Von: Susanne Kornau

Für Julian Heinemann war die handwerkliche Ausbildung die solide Basis. © assmanngroup

Die Bergstadt als Studentenstadt – viele können sich das nicht so recht vorstellen, obwohl die Kreisstadt seit rund zehn Jahren jüngster Standort der Fachhochschule Südwestfalen ist. Unsere Serie blickt auf den Werdegang ehemaliger und aktueller Studenten zurück.

Lüdenscheid – Doch es ist in erster Linie ein Arbeitsverhältnis, das Stadt und Studenten seitdem eingehen. Vom Pulsieren großer, alter Universitätsstädte mit ihren Studentenvierteln, dem quirligen Leben und einer stets frisch gespeisten jungen Szene ist Lüdenscheid weit entfernt. Das liegt sicherlich auch daran, dass viele Studenten zwischen Hagen und Lüdenscheid pendeln, wo die höheren Semester absolviert werden. Manche studieren nebenberuflich, ein Wohnortwechsel ist nicht vorgesehen. Trotzdem bleiben viele Absolventen mit Lüdenscheid dauerhaft verbunden, nicht zuletzt, weil die Stadt Sprungbrett in ihren maßgeschneiderten Beruf war.

Das gilt in besonderer Weise für den Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen – Energie und Gebäude“. Er bietet die Chance, den Herausforderungen durch Klimawandel, Ressourcenmangel und Nachhaltigkeitsanspruch tatkräftig und fundiert zu begegnen. Warum sich junge Leute für diesen Weg entscheiden, welche Perspektiven er bietet und wie die Erfahrungen sind, das ist Anlass für eine Kurzserie.

Einer der Ehemaligen ist Julian Heinemann. Er hat die „Stadt des Lichts“ als oft bewölkt und eher dunkel in Erinnerung. Aber das macht nichts, sie hatte in anderer Hinsicht Erleuchtung zu bieten. So gesehen, war die Zeit in Lüdenscheid das Beste, was ihm bislang passiert ist. Denn für den mittlerweile 30-Jährigen tat sich mit dem Studium „Wirtschaftsingenieurwesen – Energie und Gebäude“ ein neuer beruflicher Weg auf.

Der gebürtige Hagener lebte als Kind zwischenzeitlich fünf Jahre in Berlin, kam zurück, machte in Hagen seinen Realschulabschluss und absolvierte eine Ausbildung als Anlagenmechaniker Heizung, Sanitär, Klima. Nach zwei Gesellenjahren voller Routine und Baustellenalltag, „da habe ich gedacht, ob nicht vielleicht mehr gehen würde“, erzählt er. Ein Grund: „Viele Handwerker haben mit Mitte 30 ein Problem.“ Die körperliche Belastung hinterlasse Spuren. Dazu kam: „Ich hatte schon früh den Plan, in die Planung zu gehen.“

Immer Kontakt zur Praxis gehalten

Also machte er sein Fachabi und stieß dann, bei einem Tag der offenen Tür, auf das Angebot der Fachhochschule. 2015 begann das Studium, das er im April vergangenen Jahres abschloss. Es habe etwas länger gedauert, aber zur Finanzierung waren Aushilfsjobs nötig – nebenbei, abends, an den Wochenenden, unter anderem an der Supermarktkasse. Sein Freundeskreis litt gelegentlich unter der Mehrfachbelastung. Dazu kam, dass nicht jeder etwas mit dem Studiengang und später dem neuen Berufsalltag anfangen konnte. „Bei vielen kamen Fragezeichen auf. Es war schwierig, denen zu erklären, was ich überhaupt mache.“ Dann habe er gesagt: „Ich plane das, was ich früher gebaut habe.“ Dass er immer Kontakt zur Praxis halten konnte, war ihm wichtig: „Mit einem Vollzeit-Studium geht auch Arbeitserfahrung verloren“, findet Heinemann.

Der Weg zum Ziel war also vielleicht etwas weiter, aber er hat sich gelohnt: „Man kann sofort und überall anfangen.“ Das zeigte sich schon während des Studiums, als er im 5. Fachsemester bei der Firma Rauschenberg Ingenieure in Hagen-Hohenlimburg einstieg, die unter anderem Generalplaner für die technische Gebäudeausrüstung bei Bauprojekten jeder Größenordnung sind. Er habe sich beworben und direkt auf Stundenbasis anfangen können. Während der Bachelor-Arbeit habe er dann schon eigene Projekte geführt.

Dass der Fachkräftemangel ein großes Problem ist, spürt die Branche an allen Ecken und Enden. „Das bedeutet viel Arbeit im normalen Projektgeschehen, ist aber derzeit leider so.“ Den Umgang damit zu lernen, ist auch eine Frage der Einstellung und der Organisation: „Ich finde, gesunder Arbeitsstress ist gut“, so Julian Heinemann. Mittlerweile sei er von einem ehemaligen Kommilitonen abgeworben worden, erzählt er und lacht. Seit fast einem Jahr ist er nun bei der „assmann-gruppe“ in Dortmund. Rund 36 Mitarbeiter in seiner Abteilung und mehr als 200 in der gesamten Gruppe, dazu spannende Projekte – es läuft. Er plant die technische Gebäudeausrüstung mit Schwerpunkt Heizung, Sanitär, Klima. Früher habe er das für Einfamilienhäuser gemacht. „Die Dimensionen, die ich jetzt plane, sind deutlich größer.“ Schulstandorte gehören dazu und viele Bürogebäude. Mittlerweile ist er zudem „ein bisschen in die Bauüberwachung gerutscht“. Das heißt, er stimmt sich mit den ausführenden Betrieben ab. „Wenn man von vorneherein gut plant, kann man sich hinterher die Arbeit klein halten“, sagt er. „Schnittstellendefinition – wer macht das? –, das ist meine Aufgabe. Ich kann mir derzeit keinen anderen Job vorstellen.“

Familiärer Umgang im Studiengang

An die Studienjahre denkt er gerne zurück. Das Schöne sei der familiäre Umgang innerhalb des Studienganges gewesen. Das gelte bis heute: Absolventen kämen regelmäßig im „Netzwerk“ zusammen. Und das Netzwerk zieht: Ehemalige werben den Nachwuchs gerne direkt von der Quelle ab. Oder, wie es FH-Professorin Dr.-Ing. Anne Wehmeier formuliert: „Unsere Studierenden werden uns aus den Händen gerissen. Wer einen von uns hat, will mehr von uns.“

Dass Julian Heinemann mit einer Ausbildung im handwerklichen Bereich ins Studium eingestiegen ist, sei ein Vorteil gewesen, findet er. Von 13 Studienanfängern hätten drei oder vier aufgegeben, aber „der Kern hat’s geschafft“. Er hätte ungern mit 200, 300 Leuten im Hörsaal gesessen, stellt er rückblickend fest. Stattdessen saß man in den höheren Semestern manchmal nur zu viert zusammen. Da war es ein Leichtes, auf jeden Einzelnen einzugehen: „Das wurde von den Profs auch so gelebt.“ Sehr gefallen hat ihm, dass man gewerkeübergreifend so viel mitbekomme. „Es gibt reine Haustechnik-Studiengänge, die haben das nicht. Da wird nur angerissen, nicht gelernt.“

Er lernt immer noch dazu, das aber bewusst vor allem auf der praktischen Seite: „Ich möchte erst einmal arbeiten, im Job ankommen.“ Zwar könne er sich vorstellen, den Master noch dranzuhängen, das müsse aber auch zeitlich passen: „Allein aus planerischer Sicht macht ein Master nicht viel Sinn.“ Er hat sich zwar mal den Studiengang Green Building in Köln angeschaut, das aber nicht weiter verfolgt. „Wer das macht, will eher in den wirtschaftlichen Bereich. Mir gefällt die Haustechnik.“