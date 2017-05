Drama aus Lüdenscheid

Lüdenscheid - Dass Lüdenscheid im Mittelpunkt einer Filmproduktion steht, kommt eher selten vor. Im Sommer wird allerdings die junge Filmregisseurin Julia Schubeius, die aus Lüdenscheid stammt, zahlreiche Szenen für ihr Spielfilmprojekt „Ein Anderer“ in der Bergstadt drehen. Bei dem Film handelt es sich um ihr Abschlussprojekt an der Fachhochschule Dortmund, wo sie „Film & Sound“ studiert.

Auch ihre Kollegen Christoph Gehl (Kamera), Arno Augustin (Sounddesign) und Carina Witte (Produktionsleitung) werden mit dem Filmprojekt ihre Abschlussarbeiten vorlegen. Bei dem Psycho-Drama handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans ihrer älteren Schwester Lisa Schubeius, die im Gegensatz zu Julia, die ins Ruhrgebiet gezogen ist, auch noch in Lüdenscheid wohnt. Die Handlung des Psychodramas wird sich um die von Angstträumen geplagte Journalistin Mila drehen, die sich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert sieht, als ihr langjähriger Freund von damals bei ihr aufkreuzt. Ihr Leben gerät aus dem Gleichgewicht, ihre Wahrnehmung wird vollkommen in Frage gestellt.

Für die beiden Hauptrollen konnten Julia Schubeius und ihr Team die beiden Schauspieler Merle Wasmuth und Ronny Miersch gewinnen, die beide bereits in Fernsehproduktionen wie „Tatort“ und „Soko Köln“ zu sehen waren. „Beim Filmemachen reizt mich vor allem das Verbildlichen von Traum- und Fantasiewelt und die Darstellung verschiedener Realitäten“, erklärt Julia Schubeius in der Projektmappe zum Film. Der Roman ihrer Schwester setze sich ebenfalls mit diesen Themen auseinander, sodass sie sich schnell in den Gedanken verliebt habe, diese Geschichte zu verfilmen. Dabei soll vor allem auch der lokale Bezug zur Stadt Dortmund im fertigen Film spürbar werden, wo viele der insgesamt knapp 40 beteiligten Crewmitglieder und Schauspieler leben.

Auch wenn es sich bei dem Filmprojekt, für das 40 000 Euro aufgebracht werden müssen, quasi um ein No-Budget-Projekt handelt, ist es doch schwer für die jungen Filmemacher, das Geld auf unterschiedlichen Wegen zusammen zu bekommen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer gesicherten Projektfinanzierung ist das Crowdfunding. Unter www.startnext.com/einandererfilm versuchen die jungen Filmstudenten derzeit, einen Teil des Budgets in Höhe von mindestens 8500 Euro zu erwirtschaften. Jeder, der die Crew bei der Realisierung unterstützen möchte, hat noch bis Sonntagnacht die Chance, einen Betrag in beliebiger Höhe zum Filmprojekt beizusteuern. Natürlich gibt es für alle Unterstützer auch exklusive Dankeschöns.

So besteht unter anderem die Möglichkeit, im Abspann des Films als Unterstützer genannt zu werden, eine Blu-ray des Films vor der Veröffentlichung in Händen zu halten oder gar in einer Gastrolle im Film mitspielen zu dürfen. Sollte das Fundingziel nicht erreicht werden, gehen die kompletten Spenden an die Unterstützer zurück, wobei dem Filmteam in diesem Fall natürlich die Gelder für die Realisierung des Projektes fehlen.

Die Dreharbeiten, die im Ruhrgebiet und in Lüdenscheid stattfinden, sind für den Sommer geplant, wobei im Juni vor allem die Außenaufnahmen und im Juli die Innenaufnahmen für den Kinofilm realisiert werden. Wenn der Streifen fertig ist, soll dieser dann im Dortmunder U, in Bochum und nach Möglichkeit auch in Lüdenscheid seine Premiere feiern. „Danach gehen wir dann die nächsten zwei Jahre auf Festivaltour, hoffen auf viele Auszeichnungen und suchen während dieser Zeit einen Verleiher“, erklärt Julia Schubeius.

Für den Dreh benötigen die Filmemacher nach eigenen Angaben auch noch etliche Komparsen. Wer also Lust hat, einmal in einem Kinofilm zu sehen zu sein, schreibt eine entsprechende Mail an info@einandererfilm.de.