Aktionstag „Diagnose Demenz“ im Rathaus

Zahlreiche Mitglieder des Lüdenscheider Demenznetzwerkes versammelten sich am Haus Toscana an der Philippstraße, um für den 5. Juli zum Aktionstag unter der Überschrift „Diagnose Demenz“ ins Bürgerforum des Rathauses einzuladen.

Lüdenscheid - Trotz vieler Bemühungen bleibt das Thema Demenz nach wie vor in der Tabuzone. Die Mitglieder des Lüdenscheider Demenznetzwerkes bemühen sich schon seit längerem, dies zu ändern und laden für den 5. Juli erneut zum Aktionstag „Diagnose Demenz“ ins Bürgerforum des Rathauses ein.

Anja Weber und Susanne Löffler sowie zahlreiche Netzwerker haben für diesen Tag wie schon 2016 einen Markt der Möglichkeiten mit zahlreichen Informationsständen zusammengestellt.

Zudem halten Experten Vorträge, in denen es unter anderem um Diagnostik und medizinische Versorgung, Entlastung durch kreative Kommunikation, um Konflikte im Alltag zu lösen und um Entlastungsangebote geht. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) stellt ihre Wohnberatung bei Demenz vor.

Zudem werden im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses Workshops mit den Überschriften „Letzte Hilfe – Umsorgen am Lebensende“ und „Achtsamkeit“ angeboten. Der Aktionstag richtet sich an Angehörige von Menschen, die an Demenz erkrankt sind.

„Die Angehörigen müssen wir mitnehmen“, wissen alle Mitglieder des Netzwerkes – inzwischen 35 an der Zahl. Das Thema Demenz sei schambesetzt. Daher kapselten sich Angehörige mit den Betroffenen oft ab, führen bei einem Ausflug zum Beispiel bewusst in eine andere Stadt, damit sie nicht auf Bekannte träfen.

Nach wie vor trauen sie sich daher auch oft nicht, Hilfsangebote anzunehmen oder melden sich erst dann, wenn ein pflegender Angehöriger an seine Grenzen gerät.

Mit dem Aktionstag wollen die Mitglieder des Demenznetzwerkes Wege aufzeigen, damit es gar nicht erst so weit kommt – mit Fingerspitzengefühl, vielen Informationen und Hilfestellungen.

Alle sind sich einig: Die „Diagnose Demenz“ sorgt für einen tiefen Einschnitt in den zuvor gelebten Alltag. Es sei eine gesellschaftliche Aufgabe, darauf zu reagieren und so die Demenz aus der Tabuzone zu holen.