Frischzellenkur am Jugendtreff im MK

Von: Jutta Rudewig

Trist und zu wenig Farbe: Das soll sich am Jugendtreff am Stern-Center ändern. © Cedric Nougrigat

Mit Sprühdosen, Stencils und vielen eigenen Plänen wird am Samstagnachmittag eine Idee weitergeführt, die zur Tradition werden soll: die Teilnahme an der NRW-weiten „nachtfrequenz“. Am letzten Wochenende im September findet in ganz Nordrhein-Westfalen die Nacht der Jugendkultur statt. In fast 100 Städten und Gemeinden werden an 160 Orten mehr als 300 Konzerte, Perfomances, Festivals, Workshops und Mitmach-Aktionen geboten, natürlich auch in Lüdenscheid. Von Jugendlichen für Jugendliche – das ist das Motto der „nachtfrequenz“.

Lüdenscheid - Bereits seit Wochen wird im Jugendtreff Stern Center im Rahmen offener Workshops gearbeitet. In diesem Jahr heißt die Lüdenscheider Beteiligung an dem NRW-Projekt „Here we are! Streetart-Live-Event“, inszeniert vom Jugendkulturbüro und dem Jugendtreff Sterncenter. Düster, trist und farblos – das soll anders werden: Im Jugendtreff will man ein buntes Streetart-Statement setzen und den Eingangsbereich neu gestalten. Mit der Teilnahme an den Workshops ist Julia Wilksen (Jugendkulturbüro) durchaus zufrieden: „Wir wollten auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder Fluchtgeschichten die Möglichkeit geben, ihre kulturelle Identität an einem Ort der Begegnung zu zeigen. Diese Zielgruppe ist oft schwer zu erreichen. Das offene Angebot soll ihnen ermöglichen, über ihre Heimat und ihre Kultur zu erzählen.“

Die Künstlerin hat ein Konzept erarbeitet, wir wollen ja nicht Kraut und Rüben.

An Bord geholt hat sich das Organisationsteam die Künstlerin Jessie Vandalism. Sie ist gelernte Bildhauerin, die eine Weile in diesem Beruf arbeitete, bevor sie einer neuen Art der Kreativität freien Lauf ließ. Die Künstlerin plant keine reine Präsentation der Ergebnisse. Jeder könne dazukommen und „sein eigenes Ding machen“, betonte die Dortmunderin im Vorfeld. Der Kontakt zu der Künstlerin kam über den Mitveranstalter der NRW-„nachtfrequenz“, die Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien NRW, zustande. Wilksen: „Die Künstlerin hat ein Konzept erarbeitet, wir wollen ja nicht Kraut und Rüben.“

Das gesamte Projekt wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans Nordrhein-Westfalen. Was bei den offenen Workshops der letzten Wochen – gearbeitet wird im Jugendtreff seit dem Ende der Sommerferien – herausgekommen ist, bringen die Jugendlichen in einer Gemeinschaftsaktion am kommenden Samstag, 24. September, auf die Fassade. Geplant ist ab 14 Uhr eine offene Aktion, an der jeder interessierte Jugendliche teilnehmen kann, ganz gleich, ob er oder sie schon vorab bei den Workshops dabei war. „Oder einfach nur kommen und zuschauen“, ergänzt Julia Wilksen, dass keiner der Besucher zwingend eine Farbdose in die Hand nehmen muss.

Zwei Bands und freier Eintritt

Von 14 bis 22 Uhr ist am und im Jugendtreff jede Menge los. Eingeladen wurden unter anderem zwei Bands. Gearbeitet wird an den Außenanlagen auch mit entsprechendem Licht. Und auch die Verpflegung kommt an diesem Nachmittag und Abend nicht zu kurz. Eine Anmeldung ist dabei nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Seit die Nacht der Jugendkultur im Jahr 2010 ins Leben gerufen wurde, steigt die Anzahl der teilnehmenden Städte kontinuierlich. Mit Solokünstlern, Tanz, Theater, Poetry Slam, Akrobatik oder auch Rap beteiligte sich Lüdenscheid in den Jahren vor der Pandemie an der Nacht der Jugendkultur, zum Teil mit Wettbewerben, bei denen es Gutscheine und Bares zu gewinnen gab.