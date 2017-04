Hauptschüler besuchen Technikzentrum

Lüdenscheid - Ein USB-Stick in Form des Phänomentaturms – das produzierten 13 Schüler der Hauptschule Stadtpark am Donnerstag im Technikzentrum.

Wie in jedem Unternehmen teilten sie die verschiedenen Aufgaben wie die Qualitätssicherung, Produktion und Finanzen untereinander auf. Am Ende hielten sie das fertige Speichermedium in den Händen.

Dieses Modell führt Tina Nöcke, Leiterin des Technikzentrums, mit Schulklassen durch. „Wir haben es zwar nicht erfunden, aber auf unsere Region abgestimmt“, sagt sie. Die Schüler lernen etwas über die Kunststofftechnik, aber auch wie eine Firma überhaupt funktioniert. Das Modell sei an die Kernlehrpläne der Schulen angebunden.

Die Profilklasse Technik des 10. Jahrgangs der Hauptschule kümmerte sich als erste Gruppe um den neuen USB-Stick. Nach der Vergabe der verschiedenen Rollen – Produktion, Finanzen, Marketing, Labor und Qualität – präsentierten die Jugendlichen einen ersten Zwischenbericht.

„Wenn wir 18 Sticks produzieren würde einer nach aktuellen Planungen 588 Euro im Handel kosten“, erklärt der „Firmenchef“. Laut einer Umfrage, die die Marketingabteilung durchgeführt hat, liege der Idealpreis bei etwa sechs Euro. „Wir müssen also versuchen Kosten zu sparen“, fasst Nöcke zusammen.

+ Der blaue Phänomentaturm als USB-Stick besteht aus vier Kunststoffteilen, die zusammengesetzt werden. © Sarah Reichelt

Zurück in den Gruppen versuchten, das Problem zu lösen. „Personalentlassungen sollten dabei die allerletzt Lösung sein“, betont Nöcke. Währenddessen führten die Schüler im Labor verschiedene Tests durch. Neben der Kratzfestigkeit stellten sie auch die Hitzebeständigkeit verschiedener Kunststoffe auf die Probe. Auch eine Feuchtemessung gehörte zu ihren Aufgaben. Um die Produktion kümmerten sich drei Mädchen.

An einer Spritzgussmaschine mit speziellem Werkzeug fertigten sie die vier Teile des USB-Sticks. In die Maschine eingewiesen wurden sich von Torsten Urban, Geschäftsleiter des Kunststoff-Instituts. Eine Speicherkarte, ein USB-Adapter und ein Band waren die anderen Bestandteile. Zum Schluss bauten die Schülerinnen alles zusammen. „Das haben wir gemacht“, sagten sie stolz.

„Wir spielen Firma“, fasste Nöcke abschließend zusammen. Interessierte Schulklassen können sich bei Tina Nöcke unter Tel. 02331/390282 oder per E-Mail annoecke@hagen.ihk.de.