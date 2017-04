Jugendliche der Pfarrei St. Medardus feiern liturgische Nacht

Mit einer Taizé-Andacht in der Kirche Maria Königin begannt die liturgische Nacht der Jugend am späten Abend des Gründonnerstags. - Fotos: Görlitzer

Lüdenscheid - Das Leiden Christi stand im Mittelpunkt der liturgischen Nacht der Jugend, zu der die katholische Pfarrei St. Medardus für die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag in die Kirche Maria Königin eingeladen hatte. Fast 40 Jugendliche nahmen daran teil.

Sie feierten zunächst eine Taizé-Andacht in der Kirche, bevor sie zur benachbarten evangelischen Christuskirche zogen. Ziel war in Anlehnung an die Passionsgeschichte vor allem das Altarbild – Jesus betend im Garten Gethsemane. An jeder Station der Nacht wurde ein Teil aus der Passionsgeschichte gelesen. In der Nacht war der katholische Friedhof eine weitere Station – an der Christusfigur zündeten die jungen Leute ein Grablicht an und hörten eine weitere Passage der Geschichte. An allen Stationen wurden Lieder gesungen, begleitet von Laura Meyer, Jan Moritz Schmale und Benedikt Czylwik von der Band „Living Ruins“ der evangelischen Gemeinde Brügge-Lösenbach.

Außerdem wurde in der Nacht der Film „Die Passion Christi“ gezeigt, an den sich ein intensives Gespräch anschloss – die Darstellung, wie Jesus gepeinigt und gefoltert wurde, habe die Jugendlichen sehr bewegt, berichtete Patrick Kutal vom Organisationsteam. Den Abschluss der Nacht bildeten ab 6 Uhr das Morgengebet mit Pastor Hans Ferkinghoff in der Kirche und ein gemeinsames Frühstück. Zwar hatten nicht alle die ganze Nacht durchgehalten, aber die große Resonanz freute Patrick Kutal und Hans Ferkinghoff. Sie denken bereits an eine Wiederholung im nächsten Jahr. Viele Teilnehmer waren Firmanden, die sich zur Firmvorbereitung zur Fahrt nach Taizé im Sommer angemeldet haben.