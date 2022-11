Jugendliche kaufen Kaugummi in Lüdenscheid - und bezahlen mit Falschgeld

Polizei ermittelt

In einem Lebensmittelgeschäft am Wehberg ist ein gefälschter 20-Euro-Schein aufgetaucht.

Lüdenscheid - Die Polizei ermittelt in einem Falschgeld-Fall. Am Mittwoch gegen 13 Uhr tauchten zwei Minderjährige in dem polnischen Lebensmittelgeschäft „Lukullus“ Im Olpendahl auf, kauften Kaugummis und bezahlten mit einem 20-Euro-Schein.

Erst nachdem sie den Laden mit ihrem Wechselgeld verlassen hatten, fiel der Verkäuferin auf, dass es sich bei dem Zwanziger um eine Blüte handelt – und benachrichtigte die Polizei. Zeugen des Vorfalls kannten jedoch die Namen der beiden Kaugummi-Käufer.

Die Polizisten stellten den falschen Geldschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. Die Ermittlungen laufen.