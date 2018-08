Verteilerkästen werden bemalt

+ © Rudewig Lily, Alina und Carlotta gehören zu den Jugendlichen, die die Verteilerkästen in der Altstadt verschönern. © Rudewig

Lüdenscheid - Lily, Alina und Carlotta machten sich am Mittwochvormittag nach kurzem Kampf mit dem Tageslichtprojektor an die Arbeit. Mit feinen Stiften zeichnete das Trio am oberen Ende der Luisenstraße die Umrisse des Inselhauses auf den trist-grauen Verteilerkasten. Bereits am Vortag hatten sie das angrenzende Haus im Miniaturformat auf den Kasten übertragen – samt einer Frau am Fenster, die spontan „Ute“ getauft wurde.