Jugendliche entdecken den Lüdenscheider Betrieb Metoba

Aktion „Mach Mi(n)t und entdecke die Welt der Technik“

+ © Spies Zum Abschluss der Aktion bekamen die Jugendlichen einen Einblick in das Metoba-Labor. © Spies

Lüdenscheid - Tests im Labor durchführen und bei der Produktion in einem Unternehmen mitwirken – so sah das Ferienprogramm für acht Schüler aus dem Kreisgebiet während der vergangenen drei Tage aus. Sie nahmen an der Aktion „Mach Mi(n)t und entdecke die Welt der Technik“ teil. Am Mittwoch waren sie zum Abschluss bei der Firma Metoba zu Gast.