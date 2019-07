Schrubber, Folie, Edding: Lüdenscheider Kinder peppen Stromkästen auf

In der Innenstadt zeichnen Lüdenscheider Kinder in dieser Woche Altstadtmotive auf die Verteilerkästen.

Lüdenscheid – Selbstverständlich ist Carlos Margarido, Inhaber des Fotostudio Kohls an der Grabenstraße, sofort mit im Boot, als Nicola Harlor vom Jugendkulturbüro und Verena Achenbach von der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein vor seiner Info-Theke stehen und um ein bisschen Strom bitten. Sekunden später ist das ellenlange Kabel eingestöpselt, und der Overheadprojektor an der Ecke Grabenstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße projiziert ein Bild auf den Verteilerkasten.

Wie bereits im letzten Jahr hat das Jugendkulturbüro in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule und dem Altstadtbüro wieder eine Kunstaktion aufgelegt. Das Ziel: Aus den schäbigen Stromverteilerkästen, oft beschmiert und beklebt, sollen kleine Schmuckstücke gemacht werden.

Die Verteilerkästen in der Altstadt, die im letzten Sommer künstlerisch bearbeitet wurden, sind zu Hinguckern geworden. Viele davon haben die jungen Künstler des Jugendkulturbüros im letzten Sommer geschafft – aber eben nicht alle. So wurde die gesamte Aktion neu aufgelegt. Teilnehmen konnten Kinder ab elf Jahren. So wie Maxim und Benjamin. Beide haben sich ein paar Meter weiter den Stromkasten vorgenommen. Die passende Folie wurde bereits am Montag gezeichnet nach historischen Aufnahmen der Altstadt als Grundlage für die Motive. Die fand das Team letztes Jahr mit Unterstützung des Stadtarchivs.

Die Probleme bei der Stromversorgung halten sich in Grenzen. Manchmal ist das Kabel zu kurz, manche Anwohner oder Geschäftsleute stehen der Kunstaktion differenziert gegenüber und lehnen ab, wenn die jungen Leute nach Strom fragen. Jürgen Wigginghaus (Gaststätte Dahlmann) kommt über die Straße. Auch bei ihm vor der Haustür wird einer der Verteilerkästen aufgepeppt. Natürlich dürfen die jungen Künstler ihr Verlängerungskabel bei ihm im Biergarten in eine Steckdose stöpseln – „reinkommen und Bescheid sagen, ich bin ja da“.

Inzwischen ist auch Boden vor dem Verteilerkasten an der Ecke der Grabenstraße abgedeckt, der Tageslichtprojektor aufgestellt, und die Folie mit dem Motiv der Erlöserkirche wird fix mit den Klebebandeckchen der Namensschilder, die die Jugendlichen tragen, fixiert – Improvisation ist alles. „Der Horizont muss stimmen. Die Kirche muss noch gerade gerückt werden, sonst gibt's den schiefen Turm von Pisa“, schiebt Nicola Harlor die Folie ein bisschen nach links. Zwei Stunden und etliche Edding-Striche später erkennt man schon gut, was daraus mal werden soll: ein dauerhaft haltbares Altstadtmotiv, an dem Jugendliche unserer Stadt vorbeigehen und sagen: "Hab ich gemacht!"