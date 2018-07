Hip-Hop-Kultur in Lüdenscheid soll aufleben

Sommercamp geplant

+ © Lorencic Yves Thomé, Maximilian Lappe (El-Maxx), Praktikant Cagdas Günes, Sebastian Schefe, Julia Wilksen und Nicola Halor (von links) werben für das Hip-Hop-Sommercamp, das das Jugendkulturbüro und der Jugendtreff Stern-Center anbieten. © Lorencic

Lüdenscheid - Was viele nicht wissen: Lüdenscheid war eine Hochburg des deutschen Hip-Hops. Um daran zu erinnern und die Szene wiederzubeleben, veranstaltet das Jugendkulturbüro in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Lüdenscheid und der LAG Tanz NRW, ein Hip-Hop-Roots Sommercamp in der zweiten Sommerferienwoche, vom 23. bis zum 27. Juli