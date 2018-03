Probe für die nächste Runde

Lüdenscheid - Mit einer öffentlichen Probe unter dem Motto „Das besondere Podium“ gaben vier „Jugend musiziert“-Teilnehmer, die heute ab 11 Uhr beim Abschlusskonzert von „Jugend musiziert“ im Foyer der Sparkasse in Hagen dabei sind, im Bürgerforum eine Kostprobe ihres Könnens.

Die Schüler der Musikschule Lüdenscheid, die teilweise in Begleitung von Lehrerin Andrea Ertz und Monika Schulte-Huermann am Klavier auftraten und Teile ihres Prüfungsprogramms präsentierten, kamen aus den Fachklassen von Katja Fernholz-Bernecker, Guido Pieper, Joachim Müller und Thomas Wurth.

Jakob Scheidtweiler (Gitarre) eröffnete das Konzert und überzeugte unter anderem mit einer Suite von Johann Sebastian Bach. Debora Janzen am Euphonium wartete mit drei Werken von Benedetto Marcello, Rimskij-Korsakow und James Curnow auf.

Posaunist Maximilian Schmidt ergänzte sein Programm noch durch das Konzert in B-dur von Friedemann Gräfe, da ein Konzertteilnehmer an diesem Nachmittag kurzfristig ausgefallen war. Luca Reininghaus (Tuba) beschloss das nur schwach besuchte Konzert unter anderem mit dem „Allegro deciso“ aus dem Tuba Concerto von Edward Gregson. Innovativ stellte sich „Fnugg für Tuba Solo“ von Oystein Baadsvik dar, dessen Posaunentöne an ein Didgeridoo erinnerten.