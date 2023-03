Jürgen von der Lippe philosophiert übers Gendersternchen

Von: Thomas Krumm

Jürgen von der Lippe saß am Freitag ein ums andere Mal irritiert an seinem seinem Tisch, weil das Amüsement des Publikums nur noch vage mit seinen Aktivitäten zusammenhing. © Krumm

Jürgen von der Lippe in Lüdenscheid: Er philosophiert über Darmwinde!

Lüdenscheid – Die zuweilen lustigen Aspekte zumeist verborgener Aktivitäten der Menschen – das ist das Hauptbetätigungsfeld von Jürgen von der Lippe. Was gehört dazu? Die geschlechtliche Fortpflanzung, die Produktion von Darmwinden, die voluminöse Entleerung eines noch nicht endgültig verstandenen Organs.

Im Kulturhaus traf der Comedian auf viele Besucher, die offenbar fest entschlossen waren, mal einen Abend lang herzlich zu lachen. Da brauchte es zuweilen keine großen Aktivitäten des Spaßvogels auf der Bühne mehr, um Zwerchfelle markerschütternd in Wallung zu bringen. Eigentlich kann sich ein Comedian über ein lachendes Publikum nur freuen – „Läuft!“

Zwerchfelle in Wallung

Manchmal war der Zusammenhang mit seinen Aktivitäten aber nur noch vage zu erahnen. Und so saß Jürgen von der Lippe ein ums andere Mal an seinem Tisch und schaute mit einem amüsierten bis irritierten Gesichtsausdruck in die Runde. Bis er schließlich ein wenig streng wurde: „Jetzt is’ aber gut!“

Freundlicherweise plauderte der Gast über seine Vorlieben: „Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihr Innenleben gerne ausbreiten. Ich bin zu scheu und zu bescheiden.“ Das ließ die Frage aufkommen, wie er es geschafft hat, sich während seiner 50-jährigen Bühnenpräsenz immer wieder auf die Bühne zu quälen und seine natürliche Scheu zu überwinden.

Denkpause

Es ist ihm zweifellos gelungen. „Ich habe genug Applaus gekriegt“, gestand er, nachdem er das Publikum zu einem Zwischenapplaus animiert hatte. „Es geht nicht um mich, es geht um Sie!“, erklärte er den Sinn dieses Appells. Manchmal sei es doch gut, mal eine kleine Denkpause zu haben, um das Gehörte zu verstehen. Er ging also davon aus, dass es Zeit braucht, ihn wirklich und wahrhaftig zu verstehen.

Was aber gab es über die spektakuläre und viele Wirkungstreffer erzielende Kaskade an Zoten hinaus zu verstehen? Jürgen von der Lippe gab sich als Freund von Sprachkultur und Gegner des Gendersternchens in der gesprochenen Sprache: „Ich verhunze nicht die Sprache für ein gesellschaftspolitisches Anliegen.“ Das schloss noch nicht aus, dass er dieses Anliegen teilt. Merkwürdig mutete aber sein Argument an, alles beim Alten zu belassen: Die besondere Berücksichtigung von Frauen in der Sprache könne Begehrlichkeiten bei anderen benachteiligten Gruppen wecken: Behinderte, Migranten, Linkshänder – „alle wollen sprachlich gewürdigt werden“.

Tatsächlich bieten die nicht immer ausgereiften Bemühungen um eine geschlechtergerechte Sprache ein Einfallstor für Spott über diese Bemühungen: Darüber nachzudenken, was aus dem Unternehmen „Mannesmann“ und anderen Männern wird, wenn der „Mann“ angeblich nicht mehr Mann sein darf und Frau nicht mehr Frau, war in seiner durchsichtigen Stoßrichtung allerdings nur mäßig lustig. Der Jürgen wollte klare Verhältnisse – auch bei Damen- und Herrenklos – und klagte: „Dann ging alles durcheinander, und das mag ich nicht.“

Bei all dem war es irgendwie bewegend, wie Jürgen von der Lippe nach 50 Jahren etwas wehmütig auf große Stunden seines Daseins als Comedian zurückblickte – auf jene Auftritte, in denen er noch zu hören bekam: „Ich will ein Kind von dir!“ Und man musste leider einräumen, dass er recht hatte hinsichtlich seiner vorgetragenen Texte: „Der Unterschied zu Goethes Faust ist beträchtlich.“