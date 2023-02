Große Trauer um Jürgen Quest: Ein Nachruf

Von: Susanne Kornau

Jürgen Quest ist im Alter von 83 Jahren verstorben. © Martin Messy

Eine kleine Notiz in der LN-Rubrik „Damals“ hatte sein Interesse geweckt. Also rief Jürgen Quest vor gar nicht langer Zeit an und bat um mehr Informationen zu jener Meldung über die Großdemonstration gegen den Teufel Alkohol, die vor 100 Jahren die Menschen zu Tausenden auf die Straße trieb.

Lüdenscheid – Weil er selbst seit 35 Jahren in der Suchthilfe aktiv war, interessierte ihn, wie’s damals weiterging. So war er, Jürgen Quest: neugierig und aktiv, freundlich und verbindlich, dem Nächsten aufmerksam zugewandt. Am Sonntag ist er im Alter von 83 Jahren verstorben. Mit seinen drei Kindern, ihren Familien und seiner Lebensgefährtin trauern die, die ihn kannten und schätzten.



Der gebürtige Lüdenscheider war bis zur Rente als selbstständiger, freier Handelsvertreter tätig. Das sicherte den Lebensunterhalt. Nachhaltig geprägt aber wurde sein Leben durch die Menschen, die ihn durch gute und schlechte Zeiten begleiteten. Und er sie. Als Verfechter des Ehrenamtes wünschte sich der Gesellige ein stärkeres Miteinander, ein Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. Das durfte auch durchaus viel Freude machen, nicht nur Arbeit.

Er selbst ging mit gutem Beispiel voran: Von frühester Jugend an pflegte er die Liebe zur Musik, von Kirchenmusik bis zum Jazz. In den 50er-Jahren stieß er zu der aufkeimenden Gruppe jazzbegeisterter junger Leute, er mischte, spielte und organisierte im Jazzclub mit. Noch mit Anfang 70 regte er die Gründung der Musikschul-Band „iJazz“ an – weil er Jugend an Kultur heranführen wollte.



Mit den Jahren kamen neue Schwerpunkte dazu: 1988 gründete er die Guttemplergemeinschaft in Lüdenscheid mit, aus der sich später die Alfa-Gemeinschaft (Alkoholfreies Leben für Abhängige) herauslöste.

Fast 15 Jahre lang Sprecher der Agendagruppe Stadtpark,

Die Arbeit im Selbsthilfezentrum als Suchthelfer und Alfa-Gesprächsgruppenleiter führte ihn bis in den regionalen Arbeitskreis für Sucht. In der freien Natur, beim Wandern mit dem SGV und Reisen, fand er Ausgleich. Deshalb lag es buchstäblich nahe, sich für das grüne Kleinod in seiner Nachbarschaft zu engagieren: Fast 15 Jahre lang war Quest Sprecher der Agendagruppe Stadtpark, packte bei Projekten mit an, organisierte das Stadtparkfest tatkräftig mit.

2018 gab er das Amt in jüngere Hände. Dass er 2008 offizielle Anerkennung in Form der Ehrennadel der Stadt für seinen Selbsthilfe-Einsatz bekommen hat, war ihm weniger wichtig. Wirklich wichtig wäre ihm gewesen, das auch junge Menschen zukünftig die Erfüllung im Ehrenamt finden, die er gefunden hat.