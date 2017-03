Jüdisches Leben: Rundtour gegen das Vergessen

Rund 20 Bürger beteiligten sich an dem stadtgeschichtlichen Rundgang. Historiker Matthias Wagner (links) lieferte an den jeweiligen Schauplätzen die Erklärungen.

LÜDENSCHEID - Jüdische Geschichte in Lüdenscheid – das ist für viele Bürger nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln.

Für viele, aber nicht für alle. Die Akteure des Lüdenscheider Gedenkzellen-Vereins etwa beschäftigen sich schon lange mit diesem Teil der Bergstädter Historie und wollen ihn vor dem kompletten Vergessen bewahren.

Die jüdischen Spuren in der Stadt rückten auch am vergangenen Wochenende in den Blick. Da hatte der Gedenkzellen-Verein zu einem geschichtlichen Rundgang durch die Innenstadt geladen. Die Resonanz auf die Offerte fiel dabei durchaus stark aus – immerhin circa 20 Männer und Frauen waren am Treffpunkt an der Grünfläche vor der AOK an der Knapper Straße erschienen. Ein Auftakt, den der Leiter des Rundgangs – der Lüdenscheider Historiker Matthias Wagner vom Gedenkzellen-Verein – mit Bedacht gewählt hatte. Denn an dieser Stelle befand sich einst der älteste jüdische Friedhof Lüdenscheids. Heute steht dort die Metall-Skulptur „Großer Wächter“, geschaffen von Bildhauer Georg Kolbe, der auch in Hitler einen Bewunderer hatte.



Die rund zweistündige Tour führte die Spaziergänger etwa zum ehemaligen Sitz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) an der Friedrichstraße, zu früheren jüdischen Wohn- und Geschäftshäusern in der City und in die Lüdenscheider Altstadt. Wagner lieferte an den jeweiligen Schauplätzen detaillierte Erklärungen.



Zu dem Thema hat der Gedenkzellen-Verein inzwischen auch ein neues Buch vorgelegt.