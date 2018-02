Zentrale Jubilarehrung des Sängerkreises Lüdenscheid im Kulturhaus 

Lüdenscheid - Wenn ein Mensch seit 70 Jahren seine Freizeit in einem Gesangverein verbringt, gilt es, davor den Hut zu ziehen. Gleich drei Sänger werden am Sonntag, 18. Februar, bei der zentralen Jubilarehrung des Sängerkreises Lüdenscheid für sieben Jahrzehnte Mitarbeit ausgezeichnet: Gerhard Wischnewski vom Gesangverein Dahlerbrück 1878, Georg Studte vom MGV Holthausen 1880 und Günter Niggemann vom Männerchor Werdohl.

Was in den vergangenen Jahren als Ehrung ins Lüdenscheider Stadtfest integriert wurde, wird seit vorigem Jahr an wechselnden Orten veranstaltet: die zentrale Jubilarehrung. In diesem Jahr findet sie im Lüdenscheider Kulturhaus statt – eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder gern gesehen ist, der Interesse am Chorgesang mitbringt.

Die Vorbereitungen für die Jubilarehrung des Sängerkreises – Beginn ist um 11 Uhr, Einlass in den Theatersaal ab 10.30 Uhr – laufen bereits auf Hochtouren. Thorsten Potthoff (Vorsitzender des Sängerkreises Lüdenscheid), Rolf Ahrens (Geschäftsführer des Sängerkreises Lüdenscheid), und der Vorsitzende des Stadtverbandes Lüdenscheider Gesangvereine, Jörg Skorupa, trafen sich mit Veranstaltungsreferentin Fabienne Buschinski und Thomas Biedebach (Technischer Leiter des Kulturhauses) zu einem Planungsgespräch.

„An diesem Vormittag werden 73 aktive Sänger geehrt“, erklärt Thorsten Potthoff. Ausgezeichnet werden aber auch verdiente Mitglieder, die Jahrzehnte im Vorstand der verschiedenen Gesangsvereine im Kreisgebiet tätig waren und zum Teil noch sind wie beispielsweise Paul-Wilhelm Kieberger, seit 60 Jahre im Vorstand der Sängervereinigung Vorth-Grünenbaum 1891.

Über die reine Ehrung der Sänger hinaus sind Gesangsdarbietungen an diesem Vormittag selbstverständlich. Auftreten werden der Medarduschor, der Frauenchor Cantabile sowie der Lüdenscheider Männerchor. Für Grußworte haben sich Bürgermeister Dieter Dzewas, der stellvertretende Landrat Detlef Seidel sowie die Präsidentin des Chorverbandes NRW, Regina van Dinther, angekündigt.

„Die Veranstaltung ist für jeden offen, und es wird kein Eintritt erhoben. Wir freuen uns auf diese zentrale Ehrung und begrüßen neben den Jubilaren natürlich auch gern Chor- und Familienmitglieder.

Im Anschluss an die Ehrung haben wir die Möglichkeit, die Veranstaltung mit Getränken und einem kleinen Imbiss ausklingen zu lassen, da ja auch das persönliche Gespräch wichtig ist“, so Potthoff. Im Foyer werden die Arbeit und die Projekte des Sängerkreises, des Chorverbandes NRW und der Chorstiftung vorgestellt.