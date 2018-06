Fleißige Anpacker: Erste 75-Stunden-Projekte bereits fertig

Lüdenscheid - Mit Hochdruck machten sich am Donnerstag erste Gruppen an die Arbeit, ihr Jubiläumsprojekt „Lüdenscheid packt an!“ – lange vorbereitet und geplant – in die Tat umzusetzen.

Allerorts war ein dickes Lob für die „75 Jubiläumsstunden“ und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt zu hören. „Klasse Projekt!“ oder „Super Idee!“ lauteten O-Töne der Aktiven.

Aus Termingründen brachte die Tennisabteilung des LTV von 1861 den Weg zur Tennisanlage am Honseler Bruch bereits am vergangenen Wochenende in Ordnung. Auch der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Bierbaum zog sein Projekt vor und eröffnete den Schülern auf dem Außengelände neue Spiel- und Bewegungsflächen. Hand in Hand arbeiteten Eltern und Kinder, um Zäune, Büsche und Hecken zu entfernen, neue Zuwege zu schaffen und das Fundament einer Holzhütte zu bauen.

+ Vielerorts pflanzte der Umweltbeirat in Kindergärten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen ein Apfelbäumchen. Im Bild die Pflanzaktion am Haus der Jugend. © Jakob Salzmann Sehr rührig war der Umweltbeirat, der in Kindergärten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen kleine Apfelbäume pflanzte. Alte, bewährte Sorten kamen zum Zuge. Tipps zur Pflege gab vorab das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis.

Für die Begleitausstellung zur Verlegung der Stolpersteine im September trug der Verein Ge-Denk-Zellen mit Unterstützung der Jusos Informationen über Opferschicksale zur Einstellung ins Netz zusammen. Des Weiteren entstand ein Stadtplan, aus dem die Wohnorte der Opfer hervorgehen.

+ Mit der Reaktivierung einer alten, zugewachsenen Teichanlage realisierten die Scholli-Bees an den Staberger Gymnasin ein ehrgeiziges Projekt. © Jakob Salzmann Ein ehrgeiziges Projekt realisierten die Scholli-Bees mit der Reaktivierung eines zugewachsenen Teichs auf dem Zepp-Schulhof. Böse Überraschung im Vorfeld: die kaputte Teichfolie. Dank einer großzügigen Spende der Sparkasse und Sachspenden der Firma Alberts (Herscheid) meisterte die Gruppe auch dieses Hindernis.

Daneben verwandelte der Pfadfinderstamm St. Medardus den Schulgarten der Schule an der Höh in eine Oase für Wildbienen. Mit einem öffentlichen Bücherkühlschrank realisierte die Gruppe „Versöhnung und Friends“ an der Apostelkirche eine der originellsten Ideen. Bibeln, Romane und Kinderbücher sollen zum Lesen eingestellt werden. Zum Verweilen stellte die Gruppe wetterfeste Bänke auf.

+ Vielerorts sahen die rotarischen Clubs im Loher Wäldchen Handlungsbedarf. Neubepflanzung am Reservistenhäuschen gehörte dazu. © Salzmann An vielen Stellen – angefangen bei der Beleuchtung über die Bepflanzung bis hin zur Renovierung des „Reservistenhäuschens“ – sahen die rotarischen Clubs im Loher Wäldchen Handlungsbedarf. Den Innenanstrich des Reservistenhäuschens übernahm eine städtische Jugendamtsgruppe von FSJ-Praktikanten. Für den Außenanstrich zeichneten die Rotarier verantwortlich.

Zu Farbe und Pinsel griff darüber hinaus der TuS Grünewald, der seinen Vereinsraum am Wermecker Grund renovierte und das Treppenhaus mit Piktogrammen ausstattete.