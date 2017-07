Jubiläums-Logo: Julian Moos überzeugt mit Entwurf

Lüdenscheid - Der Wettbewerb um das Jubiläums-Logo der Stadt Lüdenscheid ist entschieden: Mit deutlichem Abstand konnte sich Julian Moos (Entwurf 2), seit zweieinhalb Jahren freiberuflich im Grafikgewerbe tätig, gegen die Konkurrenz behaupten.

Den zweiten und dritten Platz belegten der Reihe nach Entwurf 1 und 5. „Ich bin wirklich sehr stolz, dass mein Logo bald an einigen Stellen zu sehen sein wird“, sagte Moos.

„Nicht nur an ein paar Stellen“, betonten Wolfgang Löhn, Pressesprecher der Stadt, und Bürgermeister Dieter Dzewas. Geplant sei, das Logo gezielt für das Stadtjubiläum 2018 zu nutzen – und das möglichst vielfältig. „Es könnte bereits im Herbst hier und da auftauchen“, sagte Löhn.

"Logo liegt den Lüdenscheidern am Herzen"

15 Entwürfe waren bei der Stadt eingegangen. In einer ersten Abstimmungs-Runde wählten die Lüdenscheider die besten fünf.

„In der zweiten Runde hatten wir sogar noch mehr Klicks als in der ersten, es waren mehr als 3000“, sagte Marit Schulte von der Pressestelle der Stadt. „Das Logo scheint den Lüdenscheidern am Herzen zu liegen.“ Gemeinsam mit Pressesprecher Wolfgang Löhn hatte sie das Online-Voting organisiert.

Pendelturm als besonderer Hingucker

„Wir freuen uns über die gute Resonanz“, betonte Bürgermeister Dzewas. Und auch darüber, dass das Foucaultsche Pendel offensichtlich an Bedeutung gewonnen habe. Für den Wettbewerbs-Gewinner Julian Moos bot sich das Motiv aus vielerlei Hinsicht an: „Es hat mir stilistisch in die Karten gespielt und in meinen Augen ist der Pendelturm ein besonderer Hingucker – man kann ihn fast von überall aus sehen.“

Schließlich überzeugte das schlichte Design „ohne Firlefanz“. „Das Logo wirkt im Druck und in schwarz-weiß – das war mir auch wichtig“, betonte er.

