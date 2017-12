Jubiläums-Jazz auf vier Bühnen

Lüdenscheid - Ein Tag im bevorstehenden Jubiläumsjahr der Stadt wird dem Jazz gehören: Am Samstag, 18. August kommenden Jahres wird es ein eintägiges Jazzfestival auf vier Bühnen geben. Stadtmarketing GmbH (LSM) und Jazzclub haben jetzt in der Weihnachts-Alm auf dem Weihnachtsmarkt erste Details zu der Veranstaltung gelüftet.

Auf der Suche nach passenden Veranstaltungsformaten für das Stadtjubiläum 2018 habe man sich des früheren Festivals des Jazzclubs erinnert, sagte LSM-Geschäftsführer André Westermann zur Idee, ein Jazzfestival zu veranstalten. Jeder in seinem Umfeld habe ihm signalisiert, wie schade es sei, dass das Jazz-Festival „weggebrochen“ sei.

„Daraufhin haben wir Kontakt mit dem damaligen Kooperationspartner Jazzclub aufgenommen.“ Eine exakte Festlegung auf Bühnenorte konnte Westermann noch nicht nennen. Da herrsche noch Klärungsbedarf, räumte er unumwunden ein. Er wolle als Bereich eine Art „Kulturachse“ nennen. Das umfasse die Altstadt, den Bereich rund um das Kulturhaus und die Museen der Stadt.

Max Poser, Vorsitzender des Jazzclub, eröffnete, dass zehn internationale Band der Spitzenklasse bereits fest gebucht seien und man bei der Planung auch auf das Jahr des ersten Festivals, das Jahr 1995 zurück gekommen sei: die Barrelhouse Jazzband.

Deutschlands „älteste Jazzband“, war beim ersten Jazzfestival mit dabei und wird auch im kommenden Jahr in der Stadt spielen. Jazzclub-Geschäftsführer Jörn Messing fasste den Zuschnitt des Programms zusammen: „Wir haben da Spitzenjazz und für das breite Publikum Modern Swing und Blues.“

Die Königin der Hammond-Orgel, Deutschland erfolgreichster Jazz-Export, Barbara Dennerlein, wird mit ihrem Trio kommen. Mit Gismo Graf kommt einer der weltbesten Gipsy Jazz Gitarristen der Gegenwart. Newcomer der deutschen Blues-Szene, sind die Mitglieder der Jimmy Reiter Band. Aus Österreich reisen „Marina & The Kats“ an, die „kleinste Big-Band der Welt, serviert ihre Melange aus Nostalgie, Gypsy-Klang, Schnipp-Grooves und luftigen Melodien. Auch Europas älteste Jazzband, die Dutch Swing College Band, wird aufspielen. Hinzu kommen die Miller Anderson Band, Paul Lamb & The King Snakes und das Sascha Klaar Trio. Der Vorverkauf für das eintägige Festival startet in Kürze.