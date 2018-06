75-Jubiläumsstunden: Voller Einsatz, tolle Stimmung

In der Kita am Olpendahl erhielten alle Spielgeräte einen frischen Anstrich.

Lüdenscheid - Für die Allgemeinheit, ihren Stadtteil oder ein besonderes Projekt krempelten Lüdenscheider für Lüdenscheider am verlängerten Wochenende im Rahmen der Aktion „75 Jubiläumsstunden – Lüdenscheid packt an!“ vielerorts die Ärmel hoch.

Bei brütender Hitze, Gewitter und Regen setzten die Aktiven in Sportanlagen, Kindergärten und Schulen, in Gemeinden, Einrichtungen und öffentlichen Plätzen ehrgeizige, ambitionierte Projekte um. Bemerkenswert waren allerorts der Einsatz und der Zusammenhalt.

Trotz häufig mühevoller, schweißtreibender Arbeit und erschwerender Wettereskapaden herrschte in allen Gruppen eine super Stimmung – ob sie sich wie der Bürgerverein Lenneteich mit der Installation eines Springbrunnens einen lang gehegten Wunsch erfüllten oder wie die CVJM Freizeitstätte Rathmecke-Dickenberg und das SOS Kinderdorf fruchtbare Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit stärkten.

Vielerorts leisteten die Freiwilligen aufwendige Vorarbeiten, um ihr Projekt innerhalb des Aktionszeitraums zu realisieren. Auf diese Weise kamen groß anlegte Projekte wie der Lenneteich-Springbrunnen, die Verschönerung und Aufwertung der Grünanlage Loher Wäldchen samt Gestaltung eines Kreativ- und Kommunikationsraums für die drei städtischen Gymnasien durch die rotarischen Clubs und FSJ-Praktikanten oder der barrierefreie Weg zur Grillhütte im Garten des Heilpädagogischen Wohnheims des Johannes-Busch-Wohnverbundes durch den Ministranten S-Stammtisch St. Joseph und die Ehrenamtsbörse zustande.

Gleiches gilt für die Renaturierung einer zugewachsenen Teichanlage auf dem Schulhof des Zeppelin-Gymnasiums durch die Scholli-Bees und die Wigginghausen-Aktion der Soroptimistinnen und Lions Clubs. Großen Einsatz zeigte der Pfadfinderstamm St. Medardus, der gleich bei zwei Projekten – in der Schule an der Höh und in der Kita „Die Arche“ – tatkräftig Hand anlegte.

Besonders rührig waren zudem die Eltern in den verschiedensten Kindergärten und der Umweltbeirat, der an vierzehn Stationen Apfelbäumchen pflanzte. Schwerpunktmäßig in den Außenanlagen der Kitas setzten die Eltern fantasievolle Projekte um – angefangen bei Sinnesstationen am Blücherweg bis hin zu Hochbeeten am katholischen Kindergarten im Olpendahl und der Aufstellung der neuen Kletteranlage an der Wiesmannstraße.

Schulen, Sportvereine und Jugendeinrichtungen machten sich gleichermaßen auf vielfältige Weise für ihren Verein, ihre Schule und ihre Einrichtung stark. Von Praktischem wie der Renovierung von Vereinsräumen bis hin zur Steigerung von Aufenthaltsqualität und Kunstaktionen („Zeitfluss“ an der RSR) reichte die bunte, farbenfrohe Ideenpalette. Auf den Zug der Zeit sprangen die Azubis der Sparkasse mit einer virtuellen Stadtführung auf. Die Erinnerung hielt der Verein Ge-Denk-Zellen wach. Besonders für junge Familien schuf die Agendagruppe Stadtpark mit der Installation einer Kinderwippe neue Anreize, in den Stadtpark zu gehen.

Vorbildliches Engagement für den Stadtteil zeigte die Bürgerinitiative Leifringhausen. Auch die Gemeinden – sei’s die FeG mit Verschönerungsarbeiten an der Börsenstraße oder die Versöhnungskirchengemeinde mit einem öffentlichen Bücherkühlschrank an der Apostelkirche – mischten tatkräftig im großen Reigen mit. Egal wo und wie: Überall wurde Lüdenscheid am Wochenende bunter und attraktiver.